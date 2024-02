O que cana, automação industrial e pizza tem em comum?

Imaginem um sonho que transcende as barreiras da imaginação e se materializa na forma de sabor e de determinação. Essa é a história do Geronson da Silva Lins, um empresário cuja trajetória nos leva das engrenagens técnicas para o envolvente mundo da gastronomia. Natural de Cajazeiras-PB, Geronson compartilhou comigo uma jornada marcada por mudanças, desafios e, claro, deliciosas pizzas.

Aos 6 meses de idade, sua família se mudou de Cajazeiras para Piracicaba, interior de São Paulo, antes de fixar residência em Mogi Guaçu, onde os últimos 32 anos foram moldados por esforços familiares. Filho de Serafim Lins de Souza, um trabalhador de corte de cana e de uma mãe dedicada, Geronson traz consigo a bagagem de uma infância batalhadora. Durante sua jornada, o empreendedor adquiriu conhecimentos técnicos em automação industrial e eletrotécnica.

Hoje, aos 34 anos, é o cérebro por trás da Savane Pizzaria, em Mogi Mirim. Pizzaiolo, gerente, responsável por compras e coordenador de uma equipe dedicada, ele personifica a paixão que transforma simples ingredientes em obras-primas gastronômicas.

A paixão de Geronson pela culinária nasceu aos 14 anos, durante a celebração do aniversário de sua irmã em uma pizzaria local. O convite para juntar-se à equipe marcou o início de uma carreira que ultrapassa duas décadas, uma história de amor que se traduz em cada fatia de pizza, perfeitamente, elaborada.

Em 2022, o sonho do pizzaiolo ganhou forma na fundação da Savane Pizzaria: “Com meu conhecimento na área, comecei a pesquisar sobre recursos e equipamentos necessários para abrir meu próprio negócio. Em uma dessas pesquisas, encontrei uma pizzaria à venda, naquele instante, eu senti que era a oportunidade perfeita para concretizar meu sonho”, comenta o empresário.

A Savane Pizzaria vai muito além de uma simples pizzaria. Com um salão acolhedor que comporta 76 pessoas, pedidos para retirada no balcão e entregas delivery, Geronson criou um espaço que não é apenas sobre comida, mas sobre experiência e sabor. Inclusive, tenho orgulho de citar que a Agência TheodoroJr criou essa marca!

A jornada do empreendedor não foi isenta de desafios. Medo do fracasso, inseguranças financeiras e a burocracia inerente ao mundo dos negócios foram obstáculos superados com determinação e otimismo: “Eu fiquei 3 noites seguidas sem dormir, pensando em todos os desafios citados, cheguei a ficar doente, mas com persistência e otimismo, graças a Deus está dando certo desde o início das atividades em setembro de 2022”, conta o empresário.

Nos primeiros dias, sua família desempenhou um papel vital, auxiliando nas tarefas diárias da pizzaria. Mesmo sem experiência na área, cada membro contribuiu, evidenciando a importância do apoio familiar na construção de sonhos.

Para aqueles que estão começando, destaca a importância de uma gestão financeira sólida, a criação de uma cultura de valores empresariais e a busca constante por atualização por meio de cursos, palestras e inovações tecnológicas.

E se pretendem fazer parte dessa jornada de sabor e de determinação, visitem a Savane Pizzaria na Avenida 22 de Outubro, onde cada fatia conta uma história de paixão e comprometimento.

Encerro, agradecendo a Geronson por permitir que compartilhássemos sua inspiradora trajetória e, agora que você já sabe o que cana, automação industrial e pizza têm em comum, te desejo uma semana repleta de sucesso e sabor.

Fique com Deus!