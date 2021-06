O Setor de Comunicação Social do Sétimo Grupamento de Bombeiros comunica aos órgãos de imprensa

No dia 02 de julho foi instituído o “Dia do Bombeiro Brasileiro”,

criado pelo decreto Federal Nº 35.309, 02 de abril de 1954. A escolha desta data é uma homenagem à criação do Corpo Provisório da Corte, inaugurado em 02 de julho de 1856, no Rio de Janeiro e desde então utilizamos essa data para homenagear todos os heróis brasileiros que arriscam as suas vidas para proteger as pessoas, as cidades e o meio

ambiente.

Em comemoração a este dia, o Corpo de Bombeiros da Polícia

Militar do Estado de São Paulo, realizará ações educativas, por meio

de entrevistas em meios de comunicação, simulados, palestras,

distribuição de material educativo, e outras atividades que tem como

objetivo educar, capacitar ou produzir mudanças de comportamento, a fim de conscientizar a população sobre os riscos dos incêndios em coberturas vegetais, fogo em lixo, dentre outros, e como agravante, as doenças respiratórias que são potencializadas nesse período de estiagem, levando, inclusive, em consideração, a associação destas com o agravamento de problemas respiratórios ocasionados pelo COVID-19.

Diante disso o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado

de São Paulo, busca conscientizar a população a fim de expor os

riscos causados pela realização de queimadas, e o consequente

agravamento das enfermidades causadas por inalação de fumaça,

podendo inclusive interferir no controle da situação pandêmica.

No dia 02 de julho de 2021, realizaremos ações de Educação

Pública juntamente com os agentes de Defesa Civil da cidade de Mogi Guaçu, com exposição dos materiais de combate a incêndio,

orientação e entrega de material Educativo junto à população no

Terminal de ônibus do Parque dos Ingás, das 09h00 às 11h30.