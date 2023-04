O sono é um grande aliado na jornada de emagrecimento

Eduardo Rauen* O sono é fundamental na jornada de emagrecimento, pois o corpo realiza processos essenciais de recuperação e de regeneração celular durante o descanso do corpo e da mente. Dormir bem regula a produção de hormônios, como a leptina e a grelina, que ajudam a controlar o apetite e a sensação de saciedade. Por outro lado, a privação dele pode levar ao ganho de peso e a um risco aumentado de desenvolver obesidade. Quando dormimos pouco ocorrem alterações no sono que levam a mudanças contínuas no sistema de excitação neuronal, que são acompanhadas de estresse. Como consequência, a regulação emocional e as funções do sistema cognitivo mudam. Isso influencia nas escolhas alimentares do dia seguinte, que podem ser prejudiciais ao processo de emagrecimento, interferir na regulação da glicemia e aumentar o risco de doenças metabólicas. O sono curto (com duração menor de 6 horas) também pode aumentar a fadiga física e a psicológica diurnas e promover alterações no ciclo circadiano com impacto em toda a liberação hormonal das 24 horas, o que impacta o metabolismo e consequentemente o equilíbrio energético do corpo. Quem dorme pouco tende a reduzir o gasto calórico em repouso e durante as atividades cotidianas, o que pode levar tanto ao ganho de peso quanto a dificultar a perda dele. Ou seja, o sono é essencial para a regulação do gasto energético diário, para o desenvolvimento cognitivo e para a promoção da saúde mental. Quantidade ideal de sono e benefícios para a saúde A maioria dos adultos precisa de sete a nove horas de sono por noite para o corpo se recuperar adequadamente e para ajustar os níveis hormonais relacionados ao metabolismo e à regulação do apetite. A quantidade varia de pessoa para pessoa, a depender de fatores como idade, comorbidades, nível de atividade física e estilo de vida. Durante o sono, o corpo realiza uma série de processos indispensáveis para o bom funcionamento do seu metabolismo que incluem: a restauração dos níveis de energia, a reparação dos tecidos, a consolidação da memória e do sistema imunológico para prevenir doenças como gripes e resfriados. Uma boa noite de sono auxilia o corpo a se recuperar melhor para a prática de atividades físicas. Os exercícios também são capazes de ajudar na qualidade do sono e a criar um ciclo positivo de saúde e bem-estar. No entanto, a privação dele é associada a um maior risco para doenças cardíacas, diabetes, obesidade, entre outras. A síndrome do sono insuficiente, que é caracterizada pela falta de sono adequado, afeta negativamente a regulação dos neurotransmissores, como a serotonina, que quando desregulada tem a capacidade de causar estresse físico e emocional, aumentando a probabilidade de desenvolver problemas de saúde mental e reduzindo a capacidade do indivíduo em lidar com situações estressantes, o que eleva a possibilidade de desenvolver quadros de ansiedade e até mesmo de depressão. As pessoas que sofrem da síndrome do sono insuficiente ou de distúrbios do sono, como insônia, precisam procurar ajuda médica para avaliar a causa do problema e iniciar o tratamento correto. Mesmo com toda a agitação da vida moderna e a constante falta de tempo que consome muitas pessoas, dormir bem é um hábito essencial para promover a saúde e o equilíbrio físico e mental. * Eduardo Rauen é cofundador da healthtech Liti, que trabalha para resolver a dor do sobrepeso e da obesidade no Brasil. É médico formado pela Universidade do Oeste Paulista (Unoeste). Integra o corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein. É médico nutrólogo (com título de especialista pela ABRAN – Associação Brasileira de Nutrologia) e do Exercício e do Esporte (com título de especialista pela SBMEE – Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte). Também atua como diretor técnico do Instituto Rauen – Medicina, Saúde e Bem-Estar.