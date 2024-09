Rodada cheia de emoção no Campeonato Municipal de Veteranos agita Santo Antônio de Posse

foto ilustrativa

Na última quinta-feira, o Campo Society do bairro São Judas Tadeu foi palco de mais uma emocionante rodada do 2º Campeonato Municipal de Futebol Society Veteranos 2024. A noite esportiva começou às 19h com três grandes confrontos, mantendo a adrenalina e a paixão pelo futebol em alta.

A partida de abertura foi entre Amigos e Real Veteranos, onde o Real saiu vitorioso com um placar apertado de 3 a 2. Em seguida, o JMG Veteranos mostrou sua força vencendo o Juventude por 3 a 1, consolidando sua posição de destaque na tabela. Para fechar a noite, o Palermo garantiu sua vitória contra o CSKA Lendas, também com o placar de 3 a 1.

Com três rodadas concluídas, a tabela de classificação atualizada até o dia 5 de setembro é a seguinte:

1. JMG Veteranos

2. Palermo

3. CSKA Lendas

4. Real Veteranos

5. Amigos

6. Juventude

7. São José

Os próximos jogos prometem ainda mais emoções! Na próxima quinta-feira, 12 de setembro, a partir das 19h, no mesmo local, três duelos aguardam os amantes do futebol:

– JMG Veteranos x Palermo

– CSKA Lendas x Amigos

– São José x Juventude

Não perca a chance de acompanhar essas disputas e torcer pelo seu time favorito!