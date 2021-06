OAB SP se integra ao sistema digital da JUCESP para a abertura de sociedade de advocacia

Convênio possibilita a obtenção automática do CNPJ na abertura de

Sociedade de Advocacia em todo o Estado de São Paulo_

A partir de 21 de junho o sistema da OAB SP estará integrado ao

VRE|Redesim (Rede Nacional para a Simplificação do Registro e

Legalização de Empresas e Negócios), o Portal Integrador Estadual de

São Paulo.

Além da integração ao VRE|Redesim, o projeto de digitalização

encabeçado pela Comissão de Sociedades de Advogados da OAB SP,

transformará todo o processo relacionado ao registro de Sociedade

Individual de Advocacia em 100% digital, conferindo maior celeridade e

economia.

A partir de agora a emissão do CNPJ ocorre de forma simultânea, assim

que o pedido é deferido pela OAB SP (uma vez cumpridas as etapas

anteriores), possível por meio da concentração de todos os sistemas

em uma única interface. Com isso, um processo que poderia levar até 30

dias, dependendo da complexidade e do cumprimento de todas as etapas do

processo, pode ser concluído em até cinco dias.

Para o registro das Sociedades Pluripessoais de Advocacia, a etapa

inicial de protocolização deverá ser feita junto a OAB SP e o

restante de forma on-line pelo sistema integrador da JUCESP. A

expectativa é que em alguns meses o sistema para este tipo de sociedade

esteja também 100% automatizado.

Para mais informações, confira o Manual do Sistema de Integração OAB

SP X JUCESP – Contrato Social, elaborado pela OAB SP, no link [1].

