Obras da nova ponte do bairro Ponte Nova são iniciadas

Foram iniciadas neste domingo, 19, as obras de construção da nova ponte de acesso ao bairro Ponte Nova. Uma cerimônia marcou a assinatura da ordem de serviço e o início imediato do trabalho.

Com 33 metros de comprimento e 9 de largura, a ponte terá duas faixas de rolamento, calçadas dos dois lados com 1,5 metros cada e guarda corpo, tudo sobre uma superestrutura de concreto armado apoiada em quatro pilares.

“A interdição dessa ponte faz parte de um ponto negativo da minha vida. Mas hoje esse pesadelo começa a chegar ao final, graças ao apoio do nosso deputado Barros Munhoz”, discursou o Prefeito José Natalino Paganini.

“Estou muito feliz de ver o que está acontecendo aqui hoje. Senti, junto aos amigos e moradores daqui, a dificuldade de não ter essa ponte funcionando. Agradeço ao Paganini, ao deputado Barros Munhoz e toda a equipe da Prefeitura por fazer essa obra acontecer ainda esse ano”, disse Geraldo Lefosse, presidente da Associação dos Moradores do Bairro da Ponte Nova.

A empresa vencedora da licitação que será responsável pela execução do trabalho é a Soluções Serviços Terceirizados Eirelli. Os recursos utilizados para custeio da obra são de Emenda Parlamentar do Deputado Barros Munhoz através da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo. “Apenas os pilares da ponte serão preservados e depois reforçados. O restante será todo demolido e uma nova ponte será construída” afirmou Willian César Oliveira de Mori, engenheiro civil responsável da obra.

“Estamos encerrando aqui esse capítulo triste da história da Ponte Nova. Essa ponte será símbolo do respeito que temos com esse bairro e seus moradores”, declarou o Deputado Barros Munhoz.

A construção da nova ponte atende a necessidade dos moradores do bairro Ponte Nova que desde fevereiro desse ano enfrentam transtornos depois que a ponte foi interditada pela Justiça local.