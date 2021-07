Obras de infraestrutura no Parque das Laranjeiras são vistoriadas pelo Prefeito Paulo Silva

Melhorias no Parque das Laranjeiras. O Prefeito Paulo Silva visitou, nesta terça-feira (27), os serviços de infraestrutura que são realizados no bairro da Zona Leste.

No local, as redes de distribuição de água potável e de coleta de esgoto foram implementadas, seguidas pelas galerias de águas pluviais, as guias e as sarjetas e as calçadas. Já foi iniciada a fase de nivelamento de solo para a implantação do pavimento asfáltico. A sinalização viária será a última etapa da obra, prevista para ser concluída em outubro.

Sob a coordenação da Secretaria de Obras e de Mobilidade Urbana, os serviços contemplam o projeto de regularização do loteamento. O objetivo é garantir melhorias nas condições de vida da população residente no local. “Esta é uma antiga reivindicação dos moradores do Laranjeiras. Através destas obras, eles terão todos os serviços de infraestrutura que um bairro necessita”, destacou o Prefeito Paulo Silva.

Com investimentos de aproximadamente R$ 17 milhões nas obras, a infraestrutura completa irá beneficiar as Ruas 3 (Jorge Duarte Filho), 5 (Alberto Christofoletti), 6 (Mauro Mareti), 15 (Milton da Silveira Pedreira), 16 (Helena Veloso Durães), 17 (Carlos Donizeti Carvalho), 18 (Antonio Carlos A. Godoy), 19 (Pastor José Marques), 20 (Moisés Bento Moretto), 21, 23 (Lourival P. da Silva), 24 (Antonio Benedito Pereira), 25 (Sebastião Antônio Barbosa), 26 (José Felício), 27 (Agostinho Bronzato), 28 (Manoel Agripino), 29 (Ramiro de Castro), 30 (Francisco Ferretti), 31 (Anilton Silva), 32A/32B (Antonio Ferretti Mellero), 33 (Francisco Zago), 34 (Rita da Cunha Claro Agripino), 35 (Francisco Rezende da Costa), 36 (Ronaldo Farias de Araújo) e 37 (José Cláudio Ferreira).