Obras de recuperação do pavimento na rodovia Campinas-Mogi são concluídas

As obras de recuperação do pavimento na Rodovia Gov. Dr. Adhemar

Pereira de Barros (SP-340) foram concluídas. No total, foram 33 noites

trabalhadas com a aplicação de 3.646 toneladas de massa asfáltica (o

equivalente a 304 caminhões). As obras foram iniciadas em 10 de julho

e, desde então, a Renovias recuperou o pavimento de 23 pontos onde

havia maior desgaste do trecho sob concessão.

Houve a substituição da massa asfáltica antiga pela nova em trechos

que vão do km 114 ao 169 da pista Norte (sentido interior) e do km 136

ao 123 da pista Sul.

“O cronograma foi cumprido à risca e, assim garantimos um serviço de

máxima qualidade, sendo executado, exclusivamente, das 21h às 05h

pensando no conforto de nossos clientes. Trabalhar na madrugada foi um

desafio, mas o tráfego foi minimamente afetado pela obra, e não

tivemos grandes impactos que causassem transtorno aos motoristas”,

ressaltou o responsável pela área de Administração de Obras e

Conservação, Dárcio Pereira Ferraz.

Para complementar as obras de recuperação do pavimento, apenas a

sinalização viária está em execução. A empresa Sinape tem

trabalhado durante o dia e a noite na pintura de solo e na implantação

de faixas para garantir a visibilidade adequada aos motoristas que

trafegam pela SP-340.

Confira o ANTES e o DEPOIS de alguns trechos recuperados pela Renovias:

Sobre a Renovias: A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito

das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi

Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350

(Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do

Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros.

