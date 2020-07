Obras do novo aterro continuam em Itapira

As obras do novo aterro sanitário do município continuam. Nesta semana as equipes iniciaram a construção do poço de chorume e do canal de sucção para reservatório.

O trabalho está sendo acompanhado pela Secretaria de Planejamento Urbano e Obras e pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e as camadas do aterro devem atingir até 33 metros de altura.