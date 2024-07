Obras em estádios de Artur Nogueira avançam e atletas comemoram

Reformas incluem troca total dos alambrados, substituição dos bancos de reservas e arbitragem, instalação de telas atrás dos gols, e outras melhorias

As obras de reforma dos campos de futebol do Itamaraty e do Estádio Municipal Fábio Ferrari seguem em ritmo acelerado, impulsionando a infraestrutura esportiva da cidade e proporcionando melhores condições para a prática esportiva e lazer da população.

As reformas, realizadas pela Prefeitura de Artur Nogueira por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, incluem uma série de melhorias significativas.

A restauração abrange a troca total dos alambrados, substituição dos bancos de reservas e arbitragem, instalação de telas atrás dos gols para evitar a saída de bolas, troca das traves e, no caso do Estádio Municipal Fábio Ferrari, a instalação de uma nova cabine de transmissão será o último passo.

Os investimentos nas reformas totalizam R$ 389.000,00 provenientes de recursos próprios da Prefeitura.

O prefeito Lucas Sia (PL) ressalta a importância das melhorias para o desenvolvimento do esporte na cidade. “Os campos do Itamaraty e do Estádio Municipal Fábio Ferrari são palco de diversos campeonatos municipais e eventos esportivos. Por isso, é fundamental que ofereçamos uma estrutura de qualidade para os atletas e para a comunidade”, afirma.

REFORMA DOS VESTIÁRIOS

O secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Caio Rodrigues, lembra que, em 2023, os vestiários do Estádio Municipal Fábio Ferrari já haviam passado por uma reforma histórica. Os vestiários foram ampliados, assim como a área dedicada à equipe de arbitragem. Um espaço exclusivo para o almoxarifado foi construído, e o telhado do estádio foi totalmente substituído. Além disso, uma atenção especial foi dada às arquibancadas, que receberam novas pinturas.

A reestruturação não se limitou apenas ao aspecto físico. Uma nova identidade visual foi aplicada ao estádio, trazendo uma atmosfera vibrante e acolhedora aos atletas. As paredes dos vestiários foram adesivadas com elementos relacionados ao esporte, enquanto uma pintura personalizada ressalta as cores e símbolos do universo esportista.