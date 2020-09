Obras provocam mudanças pontuais de trânsito em Holambra

A Prefeitura irá realizar nesta sexta-feira, dia 11 de setembro, a instalação de estrutura metálica que irá fazer parte do novo Portal Turístico do município, localizado na Rua Campo das Palmas. Durante o trabalho, previsto para terminar por volta de 17h, o tráfego de veículos na via será interditado nos dois sentidos de direção, entre a Rua Primaveras e a Rodovia SP-107. O departamento de Segurança e Trânsito irá sinalizar o local e indicar os desvios.

Além desta alteração, trecho da Rua das Dálias também ficará parcialmente interditado na próxima segunda-feira, dia 14 de setembro, em função de obras de infraestrutura previstas para o local.

Será realizado alargamento da via e a instalação de iluminação pública entre a vicinal HBR-20 e o trevo do Residencial Holland Park. O trabalho faz parte de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o empreendimento e o município.

“Sabemos que toda obra ou melhoria causa transtornos pontuais na rotina das pessoas, mas serão intervenções rápidas e que trarão muitos benefícios para a cidade”, explicou Kahlil Barbosa, diretor municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano e Rural.