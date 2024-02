Observador do Palmeiras avaliou jovens atletas de Pedreira e região

O Departamento de Captação da Sociedade Esportiva Palmeiras está sempre em busca de novos talentos e na terça-feira, 20 de fevereiro, o observador técnico Senhor Jorge, esteve em Pedreira, realizando Avaliação de jovens atletas nascidos entre os anos 2010 a 2016.

Segundo informou o Secretário de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato, 154 jovens atletas estiveram participando da avaliação. “Contamos com a presença de jovens de várias cidades da região, nosso muito obrigado aos pais e responsáveis pela participação”, destacou Patão.

Para o representante da ADC Santana, Edison Nunes da Silva, a realização de avaliações como a que ocorreu com o observador Jorge do Palmeiras, é gratificante, pois, a felicidade e a dedicação da garotada é visível. “Nosso objetivo é promover eventos como este várias vezes no ano, sempre envolvendo grandes equipes do nosso Estado de São Paulo, em breve teremos novidades”, ressaltou o representante da ADC Santana.

A realização da tradicional “Peneira de Futebol” aconteceu nas dependências do Estádio Municipal Wanderlei José Vicentini. “É com grande alegria que recebemos em Pedreira o profissional das Categorias de Base para essa tradicional ‘Peneira’ desejo boa sorte para todos estes jovens atletas”, enfatizou o Prefeito Fábio Polidoro.

Para chamar a atenção de um observador profissional como o Senhor Jorge do Palmeiras, o atleta deve mostrar em seu breve período em campo, técnica, dedicação e bom domínio de bola. “É sempre um prazer estar em Pedreira, onde sou muito bem recebido pelas autoridades e equipe da Secretaria de Esportes, neste dia avaliei muitos jovens, em breve terei novidades para alguns deles”, disse Senhor Jorge, representante do Departamento de Captação da Sociedade Esportiva Palmeiras.

No final da Avaliação foram selecionados 02 jovens atletas, sendo: Vitor Silva, nascido no ano de 2014, e Andryan Sodré, nascido no ano de 2012. Estes atletas estarão realizando nos próximos três meses uma preparação física melhor e depois serão avaliados em São Paulo nas Categorias de Base do Palmeiras.

“Nossos agradecimentos em nome do Prefeito Fábio Polidoro a todos que estiveram presentes, a doação de 194 litros de leite que foram encaminhados a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, além da dedicação dos professores André e Tiago do Projeto Pro Esporte e da equipe da Secretaria de Esportes Micheli, Acácio, Emerson Gui Moretti, Amadeu e Paulo”, enfatizou o Secretário Municipal Valdir Carlos Volpato.