Observatório Jean Nicolini recebe público para observação e entretenimento

Programa será dia 30 de agosto: além de um bate-papo sobre histórias celestes e contos assombrosos, a super-Lua também poderá ser visualizada

O Observatório Municipal de Campinas “Jean Nicolini” abre suas portas na próxima quarta-feira, 30 de agosto, para duas atividades especiais. Se as condições climáticas estiverem favoráveis, além da observação da super-Lua ao telescópio, o público poderá participar de um bate-papo sobre histórias celestes e contos assombrosos. O evento ocorre entre 18h e 22h30, e a bilheteria fecha às 21h. Os ingressos custam R$ 10,00. Estudantes pagam meia entrada R$ 5,00.

A atividade integra o projeto “O Que te Assombra – Contos Lunares e o Guardião das Memórias Estelares”, com o astrônomo Júlio Lobo, que é contador de histórias celestes, e Thiago de Souza, contador de causos assombrosos, do grupo “O que te Assombra”.

Num bate papo descontraído, a dupla contará como nas diferentes culturas e civilizações, a lua era idolatrada, cheia de mistérios, importante para os povos antigos principalmente em seus rituais agrários, sua influência e sua relação com o sobrenatural e a licantropia que é uma crença hipotética de transformação do homem em lobo.

Os organizadores informam que a capacidade do observatório é de no máximo 400 pessoas e sugerem que os participantes levem agasalho já que o local costuma ser frio.

Sobre a Super Lua

Na noite de quarta, dia 30, acontece a segunda lua cheia do mês de agosto. Ela vai estar no perigeu – ponto mais próximo da terra e, popularmente conhecida como Super Lua. A Lua, de deusa da noite a morada dos homens, onde em um futuro próximo, colônias serão instaladas para a exploração de outros mundos.

Serviço:

Observação da Super Lua e contação de histórias celestes e assombrosas

Local: Observatório Municipal de Campinas Jean Nicolini

Endereço: Estrada do Capricórnio, s/n – Monte Urânia, Serra das Cabras, no Distrito de Joaquim Egídio