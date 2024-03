OFICINA GRATUITA DE MODELAGEM SOB MEDIDA PARA TODAS AS IDADES

Oficina para todas as idades, para quem pretende entender e praticar a nobre arte da moda. É com esse objetivo que a Prefeitura de Mogi Mirim, por meio do Fundo Social, promoverá uma oficina gratuita de modelagem sob medida. A formação acontecerá nos dias 3, 10,17 e 24 de abril, sempre às quartas-feiras, das 9h00 às 10h30, na sede do Fundo Social.

Na oficina, o participante aprenderá como tirar as medidas do corpo e, a partir daí, construir o conjunto de base composto por cinco peças: blusa frente e costas, bases da saia frente e costas e base da manga.

Esses cinco itens formam um kit básico que é utilizado para as modelagens de quase todos os modelos. Com certeza, nessa oficina, vamos compartilhar desta paixão pela moda.A oficina será ministrada pelo professor Marcos Lemes, formado em Publicidade e Propaganda pela Puccamp, especializado em artes e pós-graduado em Arte Educação. São mais de 30 anos trabalhando com moda dia a dia e festas.

Para se inscrever, dirija-se à sede do Fundo Social, à rua Olavo Bilac, 279, Jardim Nossa Senhora Aparecida, no horário das 8h00 às 16h00