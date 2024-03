OITO MEDALHAS NA PRIMEIRA PROVA DE 2024

Free Play voltou de Araras com dois ouros, quatro pratas e dois bronzes

No sábado, 9, a Academia Free Play Sports disputou o Torneio Regional Pré-mirim a Petiz. A delegação foi composta por 21 atletas e voltou da Associação Atlética Ararense com oito medalhas, sendo duas de ouro, quatro de prata e duas de bronze. Isabela Montera Polettini foi campeã nos 200 livres, com 3min07seg06. Ela ainda foi prata nos 100 medley e quarta nos 50 peito. Já Gustavo Henrique Silva Pinha ganhou o ouro nos 50 livres e foi prata nos 50 costas e bronze nos 50 borboleta.

Rafael Henrique Brito Vidolin ficou com a prata nos 100 livres e nos 100 medley e ainda foi o quarto colocado nos 200 livres. Para fechar as medalhas, Vitor Eduardo de Carvalho Galli ganhou o bronze nos 25 borboleta, além de ter sido o quinto nos 25 costas e o sétimo nos 25 livres. Laura Miho Uyeda Uehara foi a quarta colocada nos 25 borboleta e sétima nos 25 livres. Beatriz Trentin ficou com o quarto lugar nos 25 borboleta e o sétimo nos 25 livres.

Já Lorena Sant’Anna Cunha foi quarta colocada nos 25 peito, oitava nos 25 costas e nona nos 25 livres.

Maria Eduarda Philomeno Dorin registrou um quinto lugar nos 50 livres, além de ter sido a sexta nos 100 medley e a sétima nos 50 peito. Maria Fernanda de Carvalho foi a quinta nos 50 costas, a sexta nos 100 livres e a sétima nos 200 livres, enquanto Beatriz Garros foi a quinta nos 100 livres, a sexta nos 200 livres e a oitava nos 50 peito. Para João Marcos T|agliaferro Spitti, um quinto lugar nos 50 costas e um oitavo nos 50 livres.

Sofia Lorena Godoi Bordignon foi a sexta nos 100 medley e a 12ª nos 50 peito, enquanto Miguel Neri Suzegan foi o sétimo nos 50 livres. Sétima colocação também para Luiz Felipe Sant’Anna Cunha nos 50 peito, tendo sido também o 12º nos 50 livres. Beatriz Venâncio Alves Pereira foi a sétima nos 25 borboleta e a 16ª nos 25 livres. Já Eros Guarnieri Passarelli ficou com o sétimo lugar nos 50 borboleta e o 21º nos 50 livres. Sophia Sbegue Lima fechou na oitava posição nos 50 livres e foi a nona nos 50 costas, enquanto Gabriel Davoli Tomaz terminou em nono nos 50 livres e Enrico Vischi Donatti em 12º nos 25 peito e 22º nos 25 livres. Pedro Henrique Ricucci Pupin terminou em 15º nos 50 costas e em 20º nos 50 livres; Mateus Bernardes Romão foi o 17º nos 50 livres e nos 50 peito;

A delegação foi comandada por Ricardo Antonio Martiniano e Murilo Cecato Barboza. “Foi uma estreia de temporada muito legal, com pódios, com as medalhas de participação e um grupo muito legal, com mais de 20 atletas, sendo que muitos estrearam em competições da Federação Aquática Paulista, o que é sempre um ingrediente muito especial”, afirmou Martiniano.

O trabalho da Free Play é desenvolvido com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, através da Secretaria de Esporte Juventude e Lazer (Sejel), Central Beauty Supermercado de Cosméticos, Ótica Líder, Sucos Alvorada e Macaúbas Eco restaurante, apoio da Clínica Vitallis, Amazonas Sucos Naturais, Hotel São Paulo Itapira e SAV peças e manutenções de equipamentos.