OK Coworking comemora 5 anos de inovação e conexões

Além de encontros e eventos de network, comemoração tem Noite da Pizza no dia 28

As datas especiais são feitas para comemorar. E melhor ainda é reunir pessoas para esse momento de celebração. O OK Coworking já tem a cultura de comemorar seu aniversário de forma inovadora criando uma comunidade para seus clientes interagirem e gerarem negócios.

Neste mês de novembro, o OK Coworking completou cinco anos de atuação em Jaguariúna. E para comemorar, além dos encontros e eventos de network, promove no dia 28 uma deliciosa noite de pizza. E não são quaisquer pizzas. São as artesanais preparadas pelo pizzaiolo Rogério Gomes, da Soul Pizzas.

Não existe melhor maneira para comemorar 5 anos do lugar mais inspirador de Jaguariúna, sempre repleto de inovação e conexões. “Você é nosso convidado. Venha comemorar nosso aniversário, gerando negócios e degustando a melhor pizza da região, com a Soul Pizzas, nosso parceiro desde o início”, convida Carol.

O OK Coworking é um espaço compartilhado de trabalho, com salas comerciais para aluguel por hora, por período ou por mês e virou tendência pós-pandemia. A flexibilidade e o networking são as soluções mais procuradas pelas pequenas empresas e empreendedores autônomos. Conta com salas comerciais, de reuniões, treinamentos, palestras e também com duas salas de atendimento terapêutico.

“São muitas ideias e muitos projetos” diz Carol Pepe, sócia fundadora. “Mas o principal é o fortalecimento do empreendedorismo local, de forma sustentável, divulgando nossos clientes e procurando criar impactos positivos. Estamos sempre abertos a novas parcerias.”

O que inclui um aluguel de sala comercial fixa no Ok? Inclui ar condicionado, IPTU, internet, mobília, serviço de limpeza, serviço de recepção, desconto para locação de outras salas, 2 horas na sala de reuniões por mês (não cumulativas), networking, rede social para divulgar sua empresa para todos os membros, gestão de correspondência, acesso ao ambiente de café e toda área de convívio além de descontos especiais em outros serviços.

“Além da estrutura, fornecemos todo o suporte necessário quanto a serviços de informática, caso precise instalar algo na sala. Enquanto você foca no seu negócio, a gente cuida do espaço”, diz Carol.

SERVIÇO

5 Anos de OK Coworking – Noite da Pizza

Data: 28 novembro

Horário: a partir das 17h

Local: OK Coworking

Endereço: Rua Mato Grosso, 142 Bairro Frazatto

Jaguariúna, SP

Convites à venda pelo link https://www.sympla.com.br/5-anos-de-ok-coworking—noite-da-pizza__2704121

O convite é individual e dá direito a uma bebida (cerveja lata, coca cola lata ou água com / sem gás) e pizza à vontade (12 sabores).