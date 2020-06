Olímpico Futsal Clube completa 45 anos de fundação

Em ano de Pandemia com os esportes, sem campeonatos e sem comemorações, não poderíamos deixar de lembrar o aniversário da equipe mais velha do Futsal Jaguariunense, o multi campeão Olímpico Futsal Clube.

Fundado em 22 de junho de 1975, a equipe é pioneira e divulgou o futebol de salão de Jaguariúna. A equipe nasceu por um grupo de amigos que se reuniam aos finais de semana para as famosas peladas recreativa na antiga escola Coronel Amâncio Bueno, hoje sede da Prefeitura Municipal de Jaguariúna.

Os amigos Mauricinho, Camelline, Jorge, Luís Claudio e Fernando resolveram montar um time inspirado no Olimpique de Marselhe da França. Sensação na época na Europa. E assim começou a história com muitos jogos, campeonatos, torneios, vitórias, derrotas, títulos, além de muito respeito e amizade.

De 1975 a 1986 os jogos eram realizados no grupo escolar (Amâncio) e Jaguar Tênis Clube, as duas quadras que existiam na cidade. As equipes, Olímpico, Cruzeirinho, Dragão Paulista, Atlético entre outros que foram nascendo faziam os espetáculos. Assim rivalidade e amizade duravam anualmente

A partir de 1987 com a inauguração do Azulão, os jogos e campeonatos passaram a ser disputados no ginásio. Muitas equipes se formaram entre elas Ponte Preta e Vila Nova, as quais existem até hoje, realizavam partidas memoráveis.

Por várias vezes o Olímpico representou a cidade nas Olimpíadas da Integração, em muitas disputas sagrou-se Campeão, lembrando que um dos títulos veio no ano da inauguração do Azulão, em 1987, com recorde de público. Jogos regionais, Copa EPTV Campinas, entre outros. O Olímpico foi campeão municipal, além de fazer jogos memoráveis e que serão lembrados para sempre.

Hoje o Olímpico ainda esta na ativa, participando dos campeonatos municipais veteranos da cidade. Único deca campeão em 16 torneios já realizados. Muitas conquistas, glórias, vitórias, derrotas, fizeram parte dessa trajetória. Mas a maior vitória foi à união, a saúde por ainda estar em atividade ao longo desses 45 anos. A equipe agradece a todos os atletas, jogadores, técnicos, parceiros, colaboradores que ao longo desses 45 anos vestiram e honraram a camisa dessa lenda do futsal jaguariunense. Também fica a saudade daqueles que se foram e hoje não estão mais entre o grupo.

“se hoje não podemos comemorar com festa, fica aqui os votos de uma vida longa a essa equipe, e que, muitas outras da atualidade sigam o exemplo, a perseverança, a união e a amizade. Peço a Deus saúde para que em breve possamos comemorar os 50 anos, bodas de ouro do Olímpico Futsal Clube. Um grande abraço e o agradecimento a todos que de uma forma ou outra nos ajudaram a chegar e estarmos aqui”, finalizou Mauricinho.

ANTONIO MAURICIO CORDEIRO HOSSRI