Onça-parda morre atropelada na rodovia Anhanguera, em Campinas

Quanto mais devastamos e invadimos habitats naturais, com menos opções os animais ficam, se vendo obrigados a atravessarem estradas e rodovias em busca de alimentos, água, abrigos e quaisquer outras atividades. Neste sábado (3), uma onça-parda adulta, macho, chegou ao Cras da Mata Ciliar, após ter sido atropelado no km 101 da Rodovia Anhanguera, no município de Campinas.

O animal chegou em óbito, com múltiplas fraturas, escoriações e lacerações pelo corpo.

Vale ressaltar que a região onde o animal foi atropelado é característico da expansão urbana sobre áreas de mata, possuindo muitos centros logísticos e condomínios, por exemplo. Dessa forma, os animais silvestres estão ficando sem saída e situações como essa evidenciam a problemática da expansão urbana e industrial em nossa região.

O fatiamento de poucas áreas naturais que restam expulsa a fauna de seus habitats e, muitas vezes, ocasionando em encontros fatais nas rodovias. O desmatamento dessas pequenas ilhas verdes causa um impacto mortal para os animais que ali habitam ou que usam esses espaços como corredores de passagem.

MATA CILIAR

A Associação Mata Ciliar (AMC) é uma entidade sem fins lucrativos declarada de Utilidade Pública Federal e que desde 1987 desenvolve diversas ações para a conservação da biodiversidade.

Durante esse período foram diversos desafios enfrentados e conquistas alcançadas sempre em parceria com instituições privadas, poder público e com a sociedade.