Ondas de calor provocam aumento da demanda em aplicativos de transporte e mobilidade no Brasil

Especialista afirma que as solicitações por corridas em aplicativos de transporte tendem a crescer quando temperaturas atingem extremos

Ainda não é verão oficialmente, mas as temperaturas já estão nas alturas. Segundo o observatório Copernicus, o mês de outubro foi o mais quente já registrado no planeta, e o ano de 2023 deve ser o mais quente da história. Com o calor aparecendo mais cedo do que de costume, o aumento da demanda por transportes de mobilidade no Brasil subiu 4,06% em outubro, se comparado com o mês de setembro; é o que mostra um levantamento realizado pela Gaudium, startup de tecnologia para os setores de mobilidade e logística.

Tendo como base as plataformas criadas com a Machine, software da empresa que permite a criação de aplicativos de transporte, o levantamento revela também o crescimento da movimentação financeira entre os meses de setembro e outubro, que foi de R$ 94,8 milhões contra R$ 99,2 milhões no mês passado.

Para Bruno Muniz, sócio da Gaudium, o crescimento era esperado com a onda de calor fora de época, uma vez que boa parte dos já usuários de plataformas de transporte tendem a achar mais confortável optar pelos serviços quando o termômetro oscila. “Com a crescente dessas ondas de calor que estamos enfrentando, é interessante acompanhar o comportamento dos usuários e se preparar para a previsão do ano que vem, talvez até encontrando maneiras de tornar o transporte por aplicativo mais atrativo e confortável nessas épocas”, conta.

Sobre a Gaudium

Gaudium, dona da Machine, é uma empresa de tecnologia criada em 2011 pelo cientista da computação Bruno Muniz e pelo engenheiro Ricardo Góes. Hoje, a startup é focada nos mercados de mobilidade e logística, e já participou de dois Programas de Aceleração Scale Up da Endeavor. Em 2022 foi eleita a 2° melhor pequena empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro pela GPTW. Além da Machine, a empresa é dona do 55content, portal de conteúdo sobre tecnologia, negócios, mobilidade e logística.