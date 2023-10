ONG promove evento para ajudar crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer

O Jantar do Bem acontece no dia 25 de outubro, em São Paulo e tem como objetivo de arrecadar recursos para programas e projetos em prol de crianças e adolescentes com câncer no país

Divulgação

O Instituto Ronald McDonald tem a honra de anunciar a 14ª edição do seu tradicional e emblemático Jantar do Bem, marcado para o dia 25 de outubro, na Vila dos Ipês (Av. Mofarrej, 1505, Vila Leopoldina), em São Paulo. O evento se tornou uma referência em solidariedade e compromisso com a causa do câncer infantojuvenil e pretende reunir cerca de 500 convidados entre empresários, artistas, influenciadores digitais e formadores de opinião. E as empresas já podem garantir a participação de sua marca na noite mágica e de muito networking.

“O Jantar do Bem é muito mais do que um evento glamouroso, é um verdadeiro ato de amor e solidariedade que muda vidas. Nossa missão de proporcionar esperança e cura para crianças, adolescentes e suas famílias que enfrentam o câncer, é mais relevante do que nunca. Convidamos todos a se unirem a nós nesta noite incrível, onde ‘Fazer o bem é uma vitória de todos’. Juntos, podemos fazer a diferença e garantir que ainda mais crianças tenham acesso a tratamentos de qualidade e acolhimento nas Casas Ronald.”, reforça Bianca Provedel, CEO do Instituto Ronald McDonald.

Apresentado pela Marfrig e BRF, o evento conta com shows, exposições e diversas outras atrações especiais. Nesta edição, já tem os patrocínios das empresas Krakowiak Advogados, CartonDruck, BIMBO, Coca-Cola, Softys, VIGOR, Santander, Bunge, Savoy, Interlagos Shopping Center, Centerleste Empreendimentos Comerciais, Ecolab, Hellou, Marvi, Kerry, Altacoppos, Galeria, McCAIN, Martin Brower, Fibertex, Cellier AB BRASIL (Ovomaltine), Polenghi, RS serviços, Carino, Nestlé, BO Packaging e Livelo.

“É uma honra para nós apoiarmos o Instituto Ronald McDonald e participar ativamente do Jantar do Bem. Saber que nossos esforços contribuem para o custeio de ações e projetos em todo o país, onde as famílias encontram apoio e conforto durante o tratamento de seus filhos, é algo que nos enche de orgulho. Cada contribuição conta muito e traz esperança para essas famílias que tanto precisam”, destaca Marcia Ap. M. dos Santos, sócia fundadora e membro do Conselho de Administração da Marfrig.

Seja um amigo da causa

Que tal levar a sua marca ainda mais longe? As cotas para o Jantar do Bem Instituto Ronald McDonald estão disponíveis a partir de R$ 15 mil e cada cota adquirida por empresas representa um passo significativo em direção a um futuro mais brilhante para as crianças e suas famílias que enfrentam a batalha contra o câncer. Faça o bem e ainda garanta uma oportunidade única de networking! Para informações sobre como adquirir cotas para o Jantar do Bem Instituto Ronald McDonald, entre em contato através do e-mail eventos@instituto-ronald.org.br

Impacto na oncologia pediátrica

Aos três anos de idade, Adriel começou a apresentar dor nas pernas e algumas manchinhas roxas pelo corpo. Depois de muitos médicos, passaram os exames corretos e descobriram que ele estava com Leucemia LLA.

“Inicialmente eu senti um desespero, porque o medo de perder o meu filho era enorme. E em conversa com a assistente social do hospital, ela falou que tinha a Casa Ronald de Campinas para gente se hospedar, o que possibilitaria que o Adriel ficasse mais próximo do hospital e teríamos moradia, alimentação, transporte, tudo. E que seria muito mais prático para o tratamento dele. Hoje, vê-lo com saúde e disposição, mostra pra mim que tudo valeu a pena. Eu digo e repito, ele é uma criança maravilhosa, ele é o filho que qualquer mãe gostaria de ter, só que eu tive a sorte!”, relata Raissa Gabaldi, mãe do Adriel Gabaldi, que é de Manaus e atualmente mora em Campinas, São Paulo.

O tradicional Jantar do Bem, que nas 13 edições anteriores obteve uma arrecadação bruta de mais de R$ 11 milhões, destinados a projetos e iniciativas apoiadas pelo Instituto Ronald McDonald em prol de adolescentes e crianças com câncer, como a manutenção da operação das sete unidades do Programa Casa Ronald McDonald.

Junte-se a nós nesta jornada de solidariedade e transformação. “Fazer o bem é uma vitória de todos”, e juntos, podemos alcançar essa vitória para as crianças e famílias que mais precisam. O Instituto Ronald McDonald conta com sua generosidade e apoio contínuo.

Serviço Jantar do Bem Instituto Ronald McDonald:

Jantar do Bem

Data: 25 de outubro de 2023

Horário: 19h30 às 23h

Local: Vila dos Ipês, Av. Mofarrej, 1505, Vila Leopoldina, em São Paulo.

Cotas de Patrocínio: eventos@instituto-ronald.org.br

Sobre o Instituto Ronald McDonald

Organização sem fins lucrativos, o Instituto Ronald McDonald (IRM) há mais de 24 anos atua para promover saúde e bem-estar de crianças, adolescentes e suas famílias e contribui para aumentar as chances de cura do câncer infantojuvenil no Brasil. Estruturação de hospitais especializados, hospedagem para famílias que residem longe dos hospitais, capacitação de estudantes e profissionais de saúde, incentivar a adesão a protocolos clínicos e promover disseminação de conhecimento sobre a causa, são algumas das frentes da organização. Saiba mais sobre os programas e as instituições beneficiadas e ajude o Instituto a continuar fazendo a diferença na vida de milhares de crianças e jovens que precisam de ajuda. Acesse e seja um doador você também!