Ônibus cai em ribanceira e deixa 10 mortos e outros 21 feridos, em Sapopema

Um ônibus caiu em uma ribanceira no fim da noite de quarta-feira (30), em Sapopema , na região do Norte Pioneiro do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), 10 pessoas morreram e outras 21 ficaram feridas.

O acidente foi registrado no km 268 da PR-090, no trecho da Serra Fria. A rodovia é de pista simples.

O ônibus transportava mais de 30 passageiros, que eram trabalhadores de várias regiões do país, conforme a polícia.

De acordo com a PRE, o motorista do ônibus perdeu o controle da direção, antes de sair da pista e capotar.

Segundo a polícia, ônibus capotou na PR-090 — Foto: PRE

Chovia no momento do acidente. Ainda de acordo com a polícia, a região onde o capotamento aconteceu tinha uma curva fechada.

A polícia informou que os socorristas trabalham no resgate dos feridos, que estão sendo encaminhados para hospitais da região.

O Corpo de Bombeiros informou que o ônibus estava viajando do Mato Grosso do Sul para o Paraná. Há relatos de que alguns passageiros tenham sido ejetados do veículo.

Acidente foi registrado na PR-090, no trecho da Serra Fria, no fim da noite de quarta-feira (30) — Foto: Reprodução/RPC

Acidente em Guaratuba

Dezenove pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas em um acidente na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, na manhã de 25 de janeiro do ano passado.

O acidente ocorreu na altura do km 668 da rodovia. O trecho é conhecido como Curva da Santa.

O ônibus de turismo saiu de Ananindeua (PA), na noite de sexta-feira (22), e tinha como destino final São José (SC), segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

A previsão era que os passageiros chegassem ao litoral catarinense no dia seguinte.

Conforme a Polícia Civil, o motorista disse que perdeu o controle da direção minutos após perceber um problema mecânico no veículo.