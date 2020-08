Ônibus da Prefeitura volta a circular na segunda-feira, dia 17 de agosto

O transporte público oferecido pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse volta a funcionar na segunda-feira, dia 17 de agosto. O serviço estava parado desde março, devido as medidas de prevenção à pandemia de coronavírus.

O ônibus circulará de segunda a sexta-feira, em três horários com saídas às 6h, 10h30 e 16h50. O itinerário continua o mesmo, finalizando seu trajeto no bairro Rincão. Lembramos que é obrigatório o uso de máscara de proteção dentro do veículo e o distanciamento deverá ser respeitado.

ONDE ESPERAR?

Conheça os pontos nos quais o transporte público passa:

PSF Popular; Ponto de ônibus do Vale Verde; Ponto de ônibus do Condomínio Ana Helena; Ponto de ônibus do Retorno para Jaguariúna; Ponto de ônibus do Bela Vista; Prefeitura Municipal; Ponto de ônibus do Cidade Jardim; CIEF; EMEI Beija-flor; Bar Toca da Onça; Coroa Lanches; Praça da Ressaca; PSF da Ressaca; Bar da Nega; Trevo de Holambra; Auto Posto Rincão e Auto Posto Campo Verde.

HORÁRIOS

Confira os horários de circulação na imagem abaixo: