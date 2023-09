Operação Bem-Sucedida Recupera Veículo Furtado em Jaguariúna/SP

Da Redação

Foto Divulgação PM

O veículo é produto de furto, ocorrido na cidade de Santo Antônio de Posse, no dia 31 de agosto.

No dia 1º de setembro de 2023, às 04h11, uma equipe da Polícia Militar, em patrulhamento pelo 1° Pelotão da PM na cidade de Jaguariúna, estava empenhada na prevenção de atos ilícitos penais. Tendo recebido informações sobre um veículo Fiat Strada que teria sido produto de um ilícito, uma equipe intensificou o patrulhamento na área.

Durante o patrulhamento, na Rua João Duarte de Toledo, no bairro Jd Dona Irma, os policiais visualizaram um veículo estacionado que coincidia com as características do veículo suspeito. De imediato, os policiais procederam com a verificação e consulta do posicionamento do veículo.

Uma consulta revelou que o veículo foi registrado como produto de furto, ocorrido na cidade de Santo Antônio de Posse, no dia 31 de agosto de 2023. Com essa notificação, uma equipe de policiais militares entrou em contato com o proprietário.

A equipe da PM, agiu de acordo com os procedimentos legais, procedeu à devolução do bem ao proprietário legítimo, encerrando assim mais um caso de sucesso na recuperação de um veículo furtado.

A ação demonstra a eficiência e a dedicação da Polícia Militar do Estado de São Paulo no combate à criminalidade e na proteção dos direitos dos cidadãos. A resposta rápida da equipe testada na restituição de um bem importante para o Sr. JBMSI, reforçando o compromisso da PM em servir e proteger a comunidade.