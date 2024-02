Operação conjunta da Polícia Civil de Pedreira e Guarda Municipal resulta na prisão de dois traficantes e apreensão de grande quantidade de drogas

Após dois meses de investigações e trabalhos de inteligência, policiais civis identificaram dois irmãos que eram responsáveis por armazenar, embalar e distribuir entorpecentes para “biqueiras” da cidade de Pedreira – SP. Os irmãos trabalham em conjunto e se utilizavam de duas motos e um carro para realizar a logística de distribuição das drogas.

Na manhã deste sábado, policiais civis deram cumprimento a dois mandados de busca e apreensão, sendo localizados drogas em ambas as residências, uma no bairro JD. Triunfo, outra no bairro Marajoara. Na residência do bairro marajoara havia grande quantidade de entorpecentes entre maconha, crack e cocaína, totalizando 13.450 kg de drogas. Somente em papelotes de cocaína haviam cerca de 15.000 porções. Foram apreendidos duas motos, um carro três balanças de precisão, celulares e dinheiro. Os presos por tráfico e associação para o tráfico serão encaminhados para à audiência de custódia.

A operação contou com apoio da Guarda municipal de Pedreira que prestou apoio tático às prisões em apoio a Polícia Civil.

Fonte Jornal A Notícia