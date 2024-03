Operação conjunta da Polícia Civil e GCM resulta na apreensão de entorpecentes em residência de Artur Nogueira

Uma operação coordenada entre a Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal (GCM) de Artur Nogueira, com o suporte do CANIL da Corporação, teve sucesso na apreensão de uma quantidade significativa de drogas em uma residência localizada no Jardim Planalto. A ação, desencadeada após denúncias recebidas, resultou na condução de uma mulher para a delegacia local.

As substâncias entorpecentes foram descobertas após investigações decorrentes de informações recebidas pela polícia. O delegado Thiago Leite, responsável pela operação, explicou que o desdobramento se deu a partir do cumprimento de um mandado de busca e apreensão, contando com o apoio eficaz da Guarda Civil Municipal.

Durante a busca, foram encontradas porções de cocaína e tabletes de maconha em diferentes pontos da residência. O Comandante da Guarda Civil Municipal, GCM Fantini, destacou o papel fundamental do cão de detecção, Luppy, que contribuiu decisivamente para localizar os entorpecentes, os quais estavam discretamente escondidos dentro de uma caixa de som.

Todo o material apreendido, juntamente com a mulher que estava na residência durante a operação, foi encaminhado para a delegacia local. O caso agora está sob investigação das autoridades competentes, visando esclarecer os detalhes e desdobramentos dessa ocorrência.

Essa operação conjunta reflete o compromisso das forças de segurança de Artur Nogueira em combater o tráfico de drogas e garantir a tranquilidade e segurança da população, além de demonstrar a eficácia da colaboração entre instituições para o enfrentamento desse tipo de crime.