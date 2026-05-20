Operação contra grupo ligado ao PCC tem prisões em Mogi Guaçu e Estiva Gerbi

Ação da Polícia Civil mira organização criminosa investigada por extorsão na região de Campinas; cinco pessoas foram presas e dois suspeitos seguem foragidos

A Polícia Civil prendeu cinco pessoas na manhã desta quarta-feira (20) durante a Operação Mammon, que investiga uma organização criminosa ligada ao PCC suspeita de praticar extorsões em Mogi Guaçu e em cidades da região de Campinas.

A ação foi coordenada pela Delegacia de Investigações Gerais de Mogi Guaçu, com apoio de policiais da sub-região e do Grupo de Operações Especiais. Ao todo, a operação tinha como objetivo cumprir 15 mandados de busca e apreensão e oito mandados de prisão temporária.

Os mandados foram cumpridos em Mogi Guaçu, Campinas, Aguaí, Mogi Mirim e Estiva Gerbi. Em Estiva Gerbi, parte da operação ocorreu dentro de um condomínio de alto padrão.

Segundo a delegada seccional Edna Elvira Salgado Martins, as investigações apuram crimes de organização criminosa e extorsão. Oito pessoas foram identificadas, sendo que três delas teriam alto grau de atuação dentro da estrutura criminosa.

De acordo com a polícia, a investigação começou após uma vítima relatar que vinha sendo extorquida por integrantes do grupo por causa de uma suposta dívida de um parente. Ainda conforme a apuração, a vítima teria sido obrigada a entregar imóveis e veículos.

Durante a operação, os policiais apreenderam armas, joias e aparelhos celulares. O material será analisado para aprofundar as investigações e identificar possíveis novas vítimas ou outros envolvidos no esquema.

Os presos foram encaminhados para custódia e devem permanecer inicialmente em Mogi Guaçu. Dois suspeitos seguem foragidos.

Com informações do g1 Campinas e Região e EPTV.

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