Operação de combate ao tráfico de drogas e resistência em Itapira

Na tarde de 29 de agosto, uma operação da Equipe de Força Tática resultou na prisão de dois indivíduos por tráfico de drogas e resistência à prisão no bairro Alssad Alcici, em Itapira. A ação ocorreu durante um patrulhamento de rotina na Avenida Alzira Martinez Moro, onde os policiais avistaram dois suspeitos que, ao notarem a presença policial, tentaram se separar.

Um dos suspeitos foi abordado por dois policiais militares. Durante a abordagem, o indivíduo resistiu ativamente, desferindo chutes e tentando morder os policiais, além de afirmar ser portador de HIV. Diante da agressividade do suspeito, os policiais precisaram utilizar técnicas de imobilização e uma Taser para contê-lo. Após o uso da força moderada, o suspeito foi algemado e, durante a revista pessoal, foram encontrados 50 eppendorfs contendo substância que aparentava ser cocaína em suas vestes.

O segundo suspeito entrou em uma mercearia próxima e foi localizado no depósito do estabelecimento por outros dois policiais militares. Durante uma rápida entrevista, o indivíduo indicou o local onde havia escondido mais entorpecentes. No momento em que os policiais localizaram as drogas, o suspeito tentou fugir, mas foi contido após resistir fisicamente. Foram necessárias técnicas de imobilização para reduzir sua capacidade combativa, e ele também foi algemado. Com ele, os policiais encontraram 16 eppendorfs de substância aparentando ser cocaína.

Devido ao uso da Taser em um dos suspeitos, um dos dardos fixou-se superficialmente na pele, na região do tórax. Ele foi conduzido ao Hospital Municipal de Itapira, onde recebeu atendimento médico para a retirada do dardo. Após o atendimento, ambos os suspeitos foram formalmente presos, com seus direitos constitucionais lidos, e conduzidos à Central de Polícia Judiciária. A delegada de plantão ratificou a prisão dos dois indivíduos, que agora estão à disposição da Justiça.