OPERAÇÃO ESCOLA + SEGURA

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Segurança Pública, implantou nos últimos dias a presença de agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) nas unidades de ensino do município, tendo como foco as escolas e creches municipais e, além delas, a Escola Estadual Santo Antônio.

A iniciativa faz parte de um conjunto de medidas preventivas tomadas pelo poder executivo, como o “Botão do Pânico”, importante ferramenta digital que aciona instantaneamente as forças policiais caso haja qualquer tipo de ameaça, e do apoio da Polícia Militar, Polícia Civil e do Conselho Municipal de Segurança (CONSEG).

Desde o segundo semestre do ano passado, a ronda escolar foi retomada, com o monitoramento da entrada e saída dos alunos em todas as unidades de ensino, mas diante os novos casos de violência dentro das escolas brasileiras, o poder público tem adotado novas ações com intuito de prevenir que casos dessa natureza, não ocorram no município.

Fonte e fotos: Redes sociais da prefeitura de santo antónio de posse