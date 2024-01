“Operação Especial: 48° Aniversário do 19° BPM/I Reforça Compromisso com a Segurança e Fortalece Vínculos Comunitários”

OPERAÇÃO “48° ANIVERSÁRIO DO 19° BPM/I”

Em comemoração aos 48 anos do 19° Batalhão de Polícia Militar do Interior, quem ganha o presente é a população. Na data de hoje (15), está sendo realizada a “Operação de 48° anos do 19° BPM/I”, que visa destacar a importância da Polícia Militar na preservação da ordem e da segurança pública. Além de celebrar o aniversário, tais ações envolvem interações positivas com a comunidade, fortalecendo os laços e aumentando a sensação de segurança. É uma oportunidade para reconhecer os feitos passados e renovar o compromisso de manter a ordem pública, com a população que abrange a área da Unidade.