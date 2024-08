Operação Hércules em Itapira Resulta em Prisão por Tráfico de Drogas

Na noite de 20 de agosto, durante a Operação Hércules, uma equipe de patrulhamento da ROCAM em Itapira identificou uma situação suspeita envolvendo tráfico de drogas. A equipe avistou um indivíduo, posteriormente identificado como C., entregando o que parecia ser um pino de cocaína ao condutor de um veículo Gol prata. O motorista, ao perceber a presença policial, fugiu do local, impossibilitando sua abordagem.

O indivíduo C. correu para o interior de sua residência, carregando uma pochete preta com detalhes amarelos. Logo após, familiares começaram a proferir xingamentos contra a guarnição. Poucos minutos depois, C. saiu de sua residência e foi submetido a uma busca pessoal, na qual nada foi encontrado.

Enquanto a situação se desenrolava, a equipe foi informada via COPOM que havia encontrado uma pochete preta com detalhes amarelos em seu quintal, contendo drogas. Com o apoio de outras equipes da Força Tática, a residência da moradora foi adentrada com sua autorização, e a pochete foi localizada no quintal.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indiciado, que foi encaminhado à CPJ de Mogi Guaçu, onde a prisão foi ratificada pela autoridade de plantão.