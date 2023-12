Operação Noturna Resulta na Captura de Indivíduo Procurado em Mogi Guaçu

Da Redação

Na noite de 18 de dezembro, uma equipe policial em patrulhamento na cidade de Mogi Guaçu conseguiu capturar um indivíduo procurado pelas autoridades. O suspeito, identificado como P. E. S., foi avistado transitando na motocicleta Honda CG160.

Durante a abordagem, realizada com sucesso, tanto a busca pessoal quanto a veicular não revelaram a presença de itens ilícitos. Consultas criminais via COPOM não apresentaram resultados relevantes, no entanto, uma verificação mais detalhada através do Conselho Nacional de Justiça revelou que havia um mandado de prisão em desfavor de P. E. S. O mandado impunha uma pena de 02 anos e 06 meses em regime fechado.

Diante desses fatos, a motocicleta foi liberada à esposa do capturado. P. E. S. foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde o escrivão, ao tomar conhecimento da situação, informou o Delegado de Polícia. O delegado prontamente cumpriu o mandado de prisão, elaborando o Boletim de Ocorrência Policial (BOPC).

O capturado permaneceu sob custódia, à disposição da justiça. Seus pertences foram entregues à sua esposa, que compareceu ao plantão policial. A ação policial eficiente demonstra o compromisso das autoridades locais em manter a segurança pública e cumprir a lei.