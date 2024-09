Operação policial apreende drogas em Itapira

Na tarde do dia 31 de agosto, por volta das 15h, uma equipe policial realizou uma operação de combate ao tráfico de drogas no bairro Jardim Raquel, em Itapira. Durante patrulhamento pela Rua Rússia, os agentes avistaram um indivíduo mexendo em um monte de areia de construção na calçada. Ao perceberem que o homem segurava um eppendorf de cor amarela, os policiais decidiram realizar uma abordagem.

Durante a revista pessoal, foi encontrado um eppendorf contendo cocaína na mão do suspeito e uma cédula de 10 reais em seu bolso. Em entrevista com os policiais, o homem confessou que estava realizando tráfico de drogas na localidade e indicou que o restante da droga estava escondido no monte de areia.

Após vasculharem o local indicado, os agentes localizaram 19 eppendorfs com substância análoga à cocaína. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo.

A equipe policial acionou reforços e conduziu o suspeito ao Centro de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde os fatos foram apresentados à delegada de plantão. A autoridade policial ratificou a prisão e registrou o Boletim de Ocorrência. O indivíduo permanece preso à disposição da justiça.