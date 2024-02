Operação Policial em Artur Nogueira resulta na detenção por porte de entorpecentes

Da Redação

Na tarde de 07 de fevereiro, as autoridades policiais de Artur Nogueira realizaram uma operação bem-sucedida que resultou na detenção de um indivíduo identificado como J.P.D, de 26 anos, por porte de entorpecentes. A ação foi conduzida pela ROMU INSPETORIA, com o suporte do CANIL INSPETORIA, sob a motivação do 2ª CL Renzo e a coordenação do INSP. Liberato.

As diligências tiveram início durante um patrulhamento preventivo pela cidade, quando a equipe recebeu informações do CECOM sobre atividades suspeitas no Bairro Vista Alegre. Segundo denúncias anônimas, o local era conhecido como ponto de tráfico de drogas. O suspeito, já identificado nos meios policiais como J, vestia uma camiseta do time do Flamengo estaria envolvido na comercialização de entorpecentes.

Ao chegar ao local indicado, os policiais visualizaram o suspeito J, diante da presença da viatura, o suspeito demonstrou nervosismo, o que levou à abordagem policial. Durante a revista pessoal, foram encontrados no bolso pequeno do lado direito de sua bermuda (15) papelotes contendo uma substância similar à cocaína, (01) porção de maconha, (01) aparelho celular da marca Samsung e a quantia de R$ 2,00 em dinheiro.

Diante dos fatos, J foi detido e conduzido, juntamente com as drogas, dinheiro e objeto, até o plantão policial, onde foram narrados os acontecimentos à autoridade competente. Após a elaboração do Boletim de Ocorrência de natureza “Porte de Entorpecentes”, J foi liberado.

A operação evidencia o compromisso das autoridades locais em combater o tráfico de drogas e manter a segurança da comunidade. A colaboração da população por meio de denúncias anônimas também se mostra fundamental no sucesso dessas ações.