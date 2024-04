Operação Policial em Cosmópolis Resulta em Apreensão de Grande Quantidade de Cigarros Contrabandeados

No último sábado, 27 de abril, uma operação policial em Cosmópolis resultou na apreensão de uma considerável quantidade de cigarros contrabandeados. O incidente envolveu um veículo Corsa Classic e seu condutor, identificado como P., que se evadiu ao receber ordem de parada.

A equipe policial estava conduzindo um bloqueio quando avistaram o veículo em questão. Após tentativas infrutíferas de sinalizar para a parada do veículo, o condutor ignorou a ordem e empreendeu fuga, adentrando a Rodovia SP 332. Iniciou-se então um breve acompanhamento, durante o qual a suspeita de atividade ilícita foi consolidada.

A abordagem ocorreu na Rua Adão Martelli, onde uma busca no interior do veículo revelou uma quantidade significativa de cigarros de diversas marcas, todos provenientes de contrabando. As apreensões incluíram:

135 caixas de Light

100 caixas de TE

25 caixas de San Marino

25 caixas de Egipt (cada uma com 10 unidades)

5 caixas de US Fox (cada uma com 10 unidades)

2 caixas de Rothmas (cada uma com 10 unidades)

5 isqueiros

Além dos produtos ilícitos, o veículo Corsa Classic também foi apreendido no local.

Diante dos fatos, o condutor P. foi detido e conduzido à Polícia Federal de Piracicaba. O delegado ratificou a prisão em flagrante, deixando o indiciado, o veículo e todo o material apreendido à disposição da justiça.

A operação demonstra o empenho das autoridades em combater o contrabando na região, reforçando a importância da vigilância e ação policial para coibir atividades ilegais. A colaboração da população também é fundamental para o sucesso dessas operações, denunciando atividades suspeitas e contribuindo para a segurança de todos.