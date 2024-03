Operação Policial em Mogi Guaçu Resulta na Apreensão de Drogas

Da Redação

Na noite de 20 de março, uma equipe em patrulhamento tático por Mogi Guaçu, mais especificamente pelo cruzamento da Av. Basílio Brugneroto com a Rua Maria de Lourdes Camargo Catamari, no bairro Santa Cruz, deparou-se com uma cena que resultou na apreensão de drogas.

Ao avistar a viatura, um indivíduo em atitude suspeita tentou fugir, dispensando uma sacola e empreendendo fuga pela linha do trem. A equipe policial, não deixando a situação passar despercebida, acompanhou o indivíduo e conseguiu abordá-lo posteriormente na Rua José Lopes da Silva, onde estava escondido atrás de uma parede.

Questionado sobre suas ações, o suspeito confessou estar envolvido na venda de entorpecentes, justificando que estava passando fome em sua residência. Em posse do suspeito, foram encontrados R$ 58,00 em notas diversas. A sacola que ele havia dispensado continha 41 “ependorffs” contendo uma substância que aparentava ser cocaína.

Diante dos fatos, o mesmo foi conduzido até o Plantão Policial, o caso foi registrado pelo delegado de plantão que elaborou o Boletim de Ocorrência. Posteriormente, o menor foi liberado sob a responsabilidade de sua genitora, que compareceu ao local.

O episódio destaca a importância da atuação policial na prevenção e combate ao tráfico de drogas, reafirmando o compromisso das autoridades em manter a segurança e a ordem pública em nossa comunidade.,