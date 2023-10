Operação Policial em Mogi Guaçu Resultado em Prisão por Tráfico de Drogas

Da Redação

Na noite do dia 13 de outubro, na cidade de Mogi Guaçu, foi palco de uma operação policial conduzida pela equipe da Força Tática da Polícia Militar. A ação tinha como objetivo reduzir os índices criminosos na região e resultou na prisão de um indivíduo por suspeita de tráfico de drogas.

A operação foi desenvolvida quando uma equipe de Força Tática realizou um patrulhamento tático na área da 1ª Companhia da Polícia Militar da cidade. Enquanto percorriam a Rua Reinaldo Franco da Silveira Bueno, os policiais avistaram um indivíduo que caminhava no interior do Parque Giuseppe Chiorato, conhecido como “Pedalinho”. O suspeito portava uma bolsa tipo pochete e, ao se aproximar da equipe, tentou esconder algo que estava em sua mão em seu bolso.

Diante da atitude suspeita, os policiais decidiram realizar a abordagem e busca pessoal. Durante uma revista, encontrei uma quantia de R$ 70,00 reais no bolso da calça do indivíduo e, no interior da bolsa, uma quantidade significativa de entorpecentes. A compreensão incluiu 14 tubos de skank, 06 invólucros de maconha, 24 pinos de cocaína, 41 pinos de crack e 28 papelotes de cocaína a vácuo, além de R$ 175,00 reais em notas diversas.

Em um breve diálogo com os policiais, o indiciado confessou sua participação no tráfico de drogas. Ele informou que havia começado a vender os entorpecentes às 18h e que seu “turno de serviço” se estenderia até as 00h. O dinheiro encontrado em seu bolso era resultado de suas vendas, enquanto o valor dentro da bolsa representava o valor proveniente da comercialização das drogas.

Diante dos fatos e da confissão do indiciado, foi dada voz de prisão a ele, respeitando todos os seus direitos constitucionais. Tanto o suspeito quanto as drogas apreendidas e o dinheiro foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu. O delegado de plantão foi informado dos acontecimentos e ratificado a voz de prisão, elaborando o Boletim de Ocorrência. O indicado permanece à disposição da Justiça.

É importante ressaltar que não foi necessário o uso de algemas durante a prisão do indiciado, respeitando os procedimentos legais.

Esse destaca o trabalho constante da polícia na luta contra o tráfico de drogas e no incidente de manutenção da segurança pública na cidade de Mogi Guaçu. A ação policial demonstra o compromisso das autoridades em combater o tráfico e contribuir para um ambiente mais seguro para a comunidade.