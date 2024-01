Operação Policial Resulta na Captura de Procurado em Itapira

Da Redação

Na manhã desta terça-feira, 12 de janeiro, uma equipe do Comando de Grupo Patrulha em Itapira realizou com sucesso a captura de um indivíduo procurado pela Justiça. A operação contou com a atuação decisiva do 2° Sgt PM Lopes e do Cb PM Eleandro, membros da equipe de patrulhamento.

Equipe Envolvida:

I-26328 Comando de Grupo Patrulha2° Sgt PM Lopes

Cb PM Eleandro

Apoio:

Cb PM Azevedo

Cb PM Duarte

O procurado, identificado como C. R. L. J., de 25 anos, estava sendo procurado pela Justiça pelo crime de Roubo. A ação teve início durante um patrulhamento de rotina pela área urbana, quando a equipe recebeu informações sobre a localização do indivíduo.

O paradeiro de C. R. foi apontado em uma obra no bairro Cubatão, onde ele estava vestindo calça e blusa azul, e possuía uma tatuagem no pescoço.

Ao chegar na obra, a equipe realizou um cerco eficiente, resultando na abordagem bem-sucedida do procurado. Após consulta ao Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), foi confirmada a situação de procurado de C. R. L. J.

O indivíduo foi então conduzido até a delegacia de polícia local, onde foi lavrado o Boletim de Ocorrência , referente à captura do procurado. C. R. permanecerá detido à disposição da justiça para as devidas providências legais.

A ação exemplar da equipe do Comando de Grupo Patrulha destaca a importância do trabalho conjunto das forças policiais na manutenção da segurança pública, garantindo que indivíduos procurados pela justiça sejam capturados e responsabilizados pelos seus atos. A comunidade de Itapira pode contar com a eficiência e dedicação desses profissionais na preservação da ordem e da tranquilidade no município.