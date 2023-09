Operação Policial Resultado na Apreensão de Drogas e Captura de Procurado

Da Redação

Fotos Divulgação PM

Ação da Polícia Militar intercepta tráfico de drogas e detém indivíduos com mandato de prisãona cidade de Pedreira.

Na noite de 31 de agosto de 2023, uma equipe da Polícia Militar realizou patrulhamento pelo bairro Santa Clara, quando, ao passar em frente a um bar na Rua Ana Francisca de Oliveira, avistou uma cena suspeita. Um indivíduo estava envolvido em atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de drogas, entregando entorpecentes a um motoboy que, ao perceber a presença da equipe policial, tentou fugir.

A equipe agiu rapidamente, realizando a abordagem do suspeito. Durante uma revista pessoal, foram encontrados quatro pinos de cocaína e um montante de 431 reais em espécie nas vestes do indivíduo. Próximo ao local da abordagem, os policiais localizaram uma sacola contendo 24 pinos de cocaína e 23 trouxas de maconha.

Além das substâncias ilícitas, uma consulta realizada via Banco Nacional de Prisão revelou que havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio, no estado da Bahia, em desfavor do abordado. Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido ao Distrito Policial, onde ocorreram à disposição da justiça.

Essa operação policial exemplifica o compromisso das autoridades em combater o tráfico de drogas e capturar indivíduos procurados pela justiça, contribuindo para a segurança e o bem-estar da comunidade local. A ação demonstra a importância do trabalho conjunto das forças de segurança na manutenção da ordem pública e na prevenção de crimes.