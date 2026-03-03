Operação Sangria prende suspeito em Artur Nogueira e cumpre mandado em Conchal contra quadrilha que furtava combustíveis

Ação do Deic investiga grupo que atuava em três estados e causou prejuízo superior a R$ 5 milhões à Transpetro

A Polícia Civil prendeu um homem de 44 anos em Artur Nogueira durante a Operação Sangria, deflagrada na manhã de segunda-feira (2) pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais contra um grupo suspeito de furtar combustíveis de dutos da Transpetro. Conchal também esteve entre os municípios que foram alvo de mandados judiciais.

Em Artur Nogueira, o suspeito foi localizado em uma propriedade rural. Contra ele havia mandado de prisão expedido em 20 de fevereiro pela Vara de Garantias de Ribeirão Preto. Após a detenção, ele foi encaminhado para Limeira, onde passou por audiência de custódia antes de ser transferido para uma unidade prisional.

As investigações apontam que a organização criminosa atuava nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás, causando prejuízo superior a R$ 5 milhões à empresa. O morador de Artur Nogueira é apontado como participante de uma ação em Cravinhos, onde, após a retirada de combustível do sistema dutoviário, houve uso de violência contra equipe de vigilância privada, com a colisão deliberada de um caminhão contra uma viatura de segurança.

Ao todo, foram cumpridos nove mandados de prisão temporária e 13 mandados de busca e apreensão domiciliar, além de medidas de quebra de sigilo bancário, telefônico e de dados. Além de Artur Nogueira e Conchal, a operação também teve desdobramentos em Campinas, Paulínia, Leme, Ribeirão Preto e Jardinópolis.

Entre os mandados de busca, dois foram executados em empresas distribuidoras de combustíveis suspeitas de integrar a cadeia de escoamento do produto furtado. Um empresário do setor foi preso em Campinas. Aparelhos celulares e equipamentos informáticos foram apreendidos e serão submetidos à perícia.

Segundo a Polícia Civil, a operação busca combater não apenas a subtração de combustível, mas também os danos à infraestrutura dutoviária, os impactos operacionais e os riscos ambientais decorrentes das ações criminosas.

Em nota, a Transpetro informou que é vítima do furto de petróleo e derivados em dutos e destacou que sua maior preocupação é a preservação da vida e a segurança das pessoas e do meio ambiente. A empresa afirmou ainda que mantém cooperação constante com as autoridades de segurança pública.

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