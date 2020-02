OR – Administração se mobiliza diante do avanço da dengue na região em Itapira

O prefeito José Natalino Paganini se reuniu se na manhã desta sexta feira, 31, com a Diretora da Rede Básica de Saúde e Responsável pela Vigilância Epidemiológica do Município, Josemary Apolinário, para discutir as ações a serem implementadas frente aos números oficias, relativos a 2020, de notificações e casos de dengue de Itapira e da região.

Itapira registrou seu primeiro caso positivo nesse ano. Trata-se de uma mulher de 69 anos moradora do bairro Jardim Guarujá que relatou sintomas no dia 20. As primeiras ações da Vigilância Epidemiológica são Bloqueio Contra Criadouros e Busca Ativa. Outros 10 casos suspeitos aguardam chegada de resultados de exames.

Das cidades da região Mococa vive uma epidemia com 634 casos notificados e 259 confirmados e Aguaí tem 394 notificações e 20 confirmações. Mogi Mirim confirmou mais de 100 casos e em Mogi Guaçu o número de casos positivos já ultrapassa os 40. Conforme explica Josemary a grande questão a ser observada é que Itapira é a única cidade que registra os casos em tempo real através do sistema da Sucen e este atraso no registro de dados das outras cidades pode esconder uma quantidade muito maior de casos. “Já temos a confirmação do primeiro caso aqui no município e o importante agora é a ampliação de ações preventivas de combate e bloqueio”.

Para o prefeito Paganini as ações devem ser ampliadas de forma rápida e com a participação de toda a população: “Cada um fazendo a sua parte vamos minimizar o problema. Neste período de chuva e sol a proliferação é muito rápida e tem de ser combatida no primeiro estágio, eliminando os focos do mosquito”, destacou.

No ano passado, com 62 agentes comunitários e 14 agentes de saúde, foram realizadas mais de 160 mil visitas a imóveis do município.