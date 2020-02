OR – Assessores ambientais de Pedreira participam do Congresso Estadual da ANAMMA

A ANAMMA (Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente) promoveu, na última semana, nas dependências da Assembleia Legislativa de São Paulo, o seu Congresso Estadual reunindo representantes de vários municípios.

Pedreira esteve presente através dos assessores ambientais Geraldo Luis Nalon e Antonio Pedro Bacarelli. “A ANAMMA é uma entidade civil, sem fins lucrativos ou vínculos partidários, representativa do Poder Municipal na área ambiental, com o objetivo de fortalecer os Sistemas Municipais de Meio Ambiente para implementação de políticas ambientais que venham a preservar os recursos naturais e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos”, enfatizou na ocasião Geraldo Nalon.

A ANAMMA tem desenvolvido ações voltadas para o fortalecimento municipal, ocupando lugar de destaque, com várias representações no Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. Tem como objetivos: Congregar e representar o órgão ambiental do poder executivo dos municípios, harmonizando e veiculando seus interesses em assuntos relacionados com o meio ambiente; Promover o fortalecimento dos Sistemas Municipais de Meio Ambiente, no âmbito do Sistema Nacional de Meio Ambiente;

Desenvolver a cooperação e o intercâmbio permanente entre os municípios, visando à troca de opiniões técnicas e experiências profissionais; Intensificar a participação dos municípios na definição e execução da política ambiental do país, integrando os Conselhos Estaduais de Meio Ambiente e o Conselho Nacional de Meio Ambiente;

Cooperar na captação de recursos necessários ao desenvolvimento pelos municípios de projetos atinentes ao meio ambiente; Realizar congressos, encontros, simpósios, seminários, reuniões e cursos para estudo e debate de problemas vinculados aos seus objetivos.