OR – Educação abre inscrições para cursinho em itapira

A Secretaria de Educação abre na próxima segunda-feira, 20, as inscrições para o Curso Extensivo Preparatório para Vestibulares voltado para estudantes que já concluíram ou estão para concluir o Ensino Médio em escolas públicas ou na condição de bolsista integral em escolas particulares.

Para se inscrever os interessados devem comparecer à secretaria até o dia 31 de janeiro e apresentar cópia do CPF e do RG, comprovante de residência, comprovante de conclusão do Ensino Médio ou de frequência no 3º ano do Ensino Médio em escola pública ou declaração expedida pela escola particular comprovando a condição de bolsista, cópia do boletim do ENEM (para os candidatos que participaram da prova), acompanhado do documento original para conferência, constando a nota total do aluno.

O atendimento é de segunda a sexta-feira das 8h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00 na Rua XV de Novembro, nº 255, Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3913.9400 ou no site www.itapira.sp.gov.br/educacao/cursinho/.