OR – Público dos Museus de Pedreira em 2019 supera 18 mil visitantes

Visitar e conhecer os Museus de Pedreira faz com que os visitantes possam usufruir e reviver uma história com informações e descobrir curiosidades que contribuem para o aprendizado intelectual, social e afetivo do público, pois integra o turismo local e regional, além de receber visitantes de vários estados do Brasil e do exterior.

Nos últimos anos, os Museus de Pedreira tem registrado número de público acima de 17 mil pessoas e conforme o levantamento realizado com base nos livros de visitantes pelo gestor de exposições Adílson Spagiari, em 2019, os Museus de Pedreira receberam 18.013 visitantes.

O público nacional foi representado por turistas dos 27 estados do Brasil, além de turistas de 25 países. Dessa maneira, esse resultado representa um dado positivo para o turismo local e regional e faz com que os Museus contribuam e sejam reconhecidos como instituição ligada ao turismo histórico e cultural e cada vez mais é um espaço que a cada ano atrai mais visitante.

Segundo Spagiari, o espaço é um local de entretenimento, onde nele é possível apreciar suas exposições de longa duração, as temporárias e levar as crianças, amigos e familiares a conhecer as coleções, promovendo o acesso ao lazer, à cultura e ao turismo, tanto aos moradores da cidade como aos visitantes de outras localidades.

O turismo cultural vem atraindo cada vez mais o interesse dos visitantes nacionais e internacionais que viajam pelo Brasil, visto que o país conta com mais de 3.800 museus em funcionamento e o Estado de São Paulo possui mais de 415 museus, sendo que a macrorregião de Campinas na área de museus é composta de 88 municípios e possui mais de 80 museus.

Os Museus de Pedreira tem superado anualmente a marca de mais de 15 mil visitantes, contando sempre com a visitação de público nacional vindo de todas as regiões do Brasil e de público internacional provenientes de vários continentes, destacando os turistas que marcam a presença constantemente.

Vindos de países das Américas do Norte, Sul e Central, de países da Europa, Oceania, África e da Ásia, além de que várias exposições temporárias, tais como sobre os 50 anos da viagem do homem à Lua atraiu mais de duas mil pessoas, e a que homenageou os 130 anos da República no Brasil foi prestigiada por 1240 visitantes;

Fato que congrega e fomenta o interesse do público em conhecer o espaço museológico pedreirense, sendo que nos meses de férias escolares e durante os meses com feriados prolongados é expressivo o número de visitantes registrado nas unidades museológicas de Pedreira, que é MIT – Município de Interesse Turístico pelo Governo de São Paulo desde 2017.

Os Museus Histórico e da Porcelana de Pedreira estão localizados na Praça Cel. João Pedro, nº 102.