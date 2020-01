OR – Secretaria de Esportes de Pedreira divulga horários e locais onde acontecem as aulas do Projeto Pró-Esporte

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer informa que as aulas do Projeto Pró-Esporte (Escolinhas Esportivas), mantido pela Prefeitura de Pedreira, retornaram as suas atividades, ministrando aulas de Judô, Capoeira, Vôlei, Handebol, May Thai, Futebol, Boxe, Basquete, Futebol de Salão, Mountain Bike, Jiu Jitsu, Natação, Dama e Xadrez.

O secretário de Esportes Valdir Carlos Volpato destaca que as aulas são ministradas gratuitamente e os interessados devem procurar pelos professores das escolinhas no horário em que são ministradas.

No Estádio Municipal Wanderlei José Vicentini são ministradas aulas de Judô pelo professor Nelson Pedroso as terças e quintas-feiras das 19h às 21 horas. As aulas de May Thay ministradas pelo professor Pedro acontecem as terças, quartas e quintas-feiras sempre das 15h às 17h. Projeto Jiu Jitsu ministra suas aulas as terças, quartas e quintas-feiras, das 19h às 20h30, e as segundas-feiras, das 18h30 às 20 horas, no Residencial Vida Nova, com a coordenação do professor Emerson de Godoy. As aulas do Projeto Boxe ministradas pelo professor Lauro Vilas Boas acontecem também no Estádio Municipal as segundas, quartas, sextas-feiras, das 19h às 21h, e aos sábados, das 9h30 às 11h30.

As aulas de Judô com o professor Acácio Rodrigo acontecem as quartas e quintas-feiras, das 9h às 10h e das 15h às 16h no Centro de Treinamento, localizado no bairro Limoeiro e também no Conjunto Vida Nova, contato pelo telefone: (19) 99954-6699.

O capoeirista Wendel Florentino (Urso) realiza suas aulas de Capoeira, as segundas-feiras, das 18h às 20h, na Quadra de Esportes do Jardim Andrade, terças e quintas-feiras, das 9h às 11h e das 16h às 18h, no Conjunto Vida Nova, na quarta-feira, das 18h às 20h, no Centro Comunitário do Conjunto Shigueo Kobayashi, na sexta-feira a aula acontece das 17h às 19h, na Quadra de Esportes da Escola Municipal Professor José Jurandir Piva.

A professora Elen Uttembergue promove aulas de Vôlei as segundas-feiras, das 14h30 às 15h30 e das 15h30 às 17h30, para iniciantes de 11 a 14 anos, na Quadra de Esportes Alcides Defendi na Vila São José, as sextas-feiras, na Quadra de Esportes José Carlos Berlofa (Quadra do Piu Piu), das 9h30 às 11 horas, para iniciantes de 11 a 13 anos, das 14h30 às 15h30, alunos de 13 e 14 anos, categoria Masculino, das 15h30 às 18h30, para alunos de 15 a 19 anos, categoria Masculino, das 20h às 22h, para Adultos, aos sábados são mais três horários, das 9h30 às 10h30, para iniciantes de 11 a 13 anos, das 10h30 às 12h30, Infantil Feminino de 14 a 19 anos, e das 12h30 às 14h30, para a categoria Masculino de 15 a 19 anos.

A professora Elen também ministra aulas de Handebol, as segundas-feiras, das 19h30 às 21h30, na Quadra de Esportes Waldemar Grolla no Jardim Santa Clara, as terças-feiras, das 9h às 11h, na Quadra de Esportes do Jardim Andrade e nas quintas-feiras, das 9h às 11h, na Quadra de Esportes do Conjunto Rainha da Paz.

A modalidade Futebol de Campo tem como professor André Luis Bueno e as aulas acontecem as quartas e sextas-feiras, das 8h às 11h e das 14h às 17h, na Praça de Esportes Vereador João Castelo, no bairro Jardim Andrade. Telefone para contato: (19) 99697-1045.

O professor Nenê Magalhães ministra aulas de Basquete as segundas e terças-feiras, das 8h às 10h e das 13h às 14h30. Telefone para informações: (19) 99971-1966.

A modalidade de Futebol de Salão é coordenada pelo Tiago Alexandre Ferraz, com as aulas sendo ministradas às terças e quintas-feiras, das 8h às 11h e das 14h às 17h, no Campo do Jardim Triunfo e na Quadra de Esportes do Conjunto Rainha da Paz. Telefone: (19) 99789-1750.

O professor da Abadá Capoeira Elias José da Silva promove suas aulas as segundas-feiras, das 15h às 17h, na Escola Municipal Airton Policarpo, terças-feiras, das 18h às 22h, no Barracão localizado no bairro Barbim, as quintas-feiras, das 9h às 11h, na Quadra de Esportes do Jardim Santa Clara, das 18h às 22h, no Barracão, aos sábados as aulas acontecem das 16h às 18h, também no Barracão da Associação Abadá Capoeira. Telefone: (19) 99721-9823.

Celso Leite é o responsável pelas aulas de Dama e Xadrez as quartas e sextas-feiras, das 8h30 às 10h30 e das 14h às 17h, nas dependências do Clube Náutico Joaquim Carlos, as segundas, terças e quintas-feiras, nos períodos da manhã e tarde, na Escola Municipal Dr. Airton Policarpo. Telefone: (19) 99971-1966.

As aulas de Mountain Bike acontecem de segunda a domingo com o comando de Rubens Lino e os interessados em participar devem entrar em contato pelo telefone: (19) 99927-3737.

Pedro Nunes é o responsável pelas aulas de Natação que são ministradas no Clube Náutico Joaquim Carlos, as terças e quartas-feiras, das 9h às 10h e das 16h às 18h. Telefone para inscrição: (19) 99675-0128.

Outras informações podem ser obtidas na sede da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, localizada na Rua Ernesto Canossa, nº 16, no bairro Jardim Triunfo, em frente à Praça de Esportes Luiz Geraldo ou pelo telefone: (19) 3893-6665.