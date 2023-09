Orquestra de Viola Caipira de Holambra encanta com sua música autêntica

Da Redação

Foto Divulgação

Confira as próximas apresentações e anote na sua agenda!

A Orquestra de Viola Caipira de Holambra, um tesouro musical da região, está pronta para encantar o público com sua música sincera e emocionante. Com um repertório que celebra as raízes culturais e a tradição da música caipira, a orquestra tem conquistado corações por onde passa. Para que você não perca a oportunidade de apreciar essa bela arte, aqui estão as próximas apresentações da Orquestra de Viola Caipira de Holambra:

Data: 10 de setembro (domingo) Horário: 20h Local: Lindoia, na Festa em Louvor a Nossa Senhora da Brotas

Prepare-se para uma noite repleta de melodias envolventes enquanto a orquestra se apresenta em Lindoia, como parte da celebração da Festa em Louvor a Nossa Senhora da Brotas. Será uma oportunidade única de mergulhar na riqueza da cultura caipira por meio da música.

Em outubro, no feriado, a Orquestra de Viola Caipira de Holambra estará em Paulínia para participar da Romaria Nossa Senhora Aparecida. Aproveite o feriado para se conectar com a música e a tradição caipira em um ambiente único e espiritual.

Não perca a chance de vivenciar a magia da música caipira e prestigiar a Orquestra de Viola Caipira de Holambra. Anote esses dados na sua agenda e prepare-se para momentos emocionantes e cheios de nostalgia com essa orquestra talentosa. Venha fazer parte dessa experiência cultural única!