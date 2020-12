Orquestra Jovem Circuito das Águas de Amparo-SP lança vídeo ‘Tecendo Histórias, Costurando Notas’

Projeto institucional voltado às crianças apresenta as notas musicais por meio de um diálogo encenado pelos personagens Tililingo e Ludovico; estreia será no dia 20 de dezembro, às 12h, pelo canal da OJCA no YouTube

A Orquestra Jovem Circuito das Águas (OJCA), projeto desenvolvido em Amparo, no interior de São Paulo, por meio da Lei de Incentivo Federal de Cultura, encerra as atividades na temporada 2020 com o lançamento do vídeo “Tecendo Histórias, Costurando Notas”. A estreia acontece no dia 20 de dezembro, domingo, às 12h, e pode ser vista pelo canal oficial da OJCA na plataforma digital YouTube.

O enredo se desenvolve por meio de um diálogo entre os personagens Tililingo e Ludovico, interpretados pelos atores Vinícius Vas e Gabriel Lujan, que, através de uma história, faz a apresentação das notas musicais. O objetivo da obra é direcionar o público para o caminho da musicalização, principalmente crianças da faixa etária pré-mirim, de 3 a 8 anos de idade. A classificação é livre.

O projeto foi materializado em duas versões, uma delas com acessibilidade na audiodescrição e legendagem. Além de disponível na plataforma YouTube e divulgado pelas redes sociais, a OJCA tem o objetivo de fazer com que o trabalho chegue aos alunos de Amparo.

Para que isso aconteça, a orquestra definiu a doação de uma cópia das duas versões à Secretaria Municipal de Educação da cidade para futura veiculação nas escolas da rede pública municipal.

“Tecendo Histórias, Costurando Notas” foi gravado no último dia 2 de novembro no Espaço Colmeia e contou com a participação de atores e equipes técnicas e de apoio. O projeto tem oferecimento da Tapecol Sinasa, empresa parceira da orquestra.

Sobre a Orquestra Jovem Circuito das Águas

O projeto Orquestra Jovem Circuito das Águas (OJCA) surgiu em 2019, em Amparo, e foi idealizado por músicos profissionais da antiga Orquestra Circuito das Águas (OCA). A proposta foi disponibilizar às pessoas de classes menos favorecidas da cidade a oportunidade de um aprendizado de qualidade e gratuito da música.

Em 2020, por conta da pandemia da covid-19, professores e alunos se reinventaram para dar continuidade ao cronograma de atividades e o aprendizado. As aulas presenciais foram interrompidas no dia 4 de abril.

A partir daí, o ensino passou a ser desenvolvido através do ambiente on-line, sem trazer prejuízo didático aos 80 alunos participantes do projeto, com idade entre 5 e 60 anos. Foram oito meses de aulas remotas e acompanhamento individual por meio de vídeochamada, além do desenvolvimento de trabalhos especiais como a gravação do vídeo “Tecendo Histórias, Costurando Notas”.

A Orquestra Jovem Circuito das Águas ()JCA) tem apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, do governo federal e conta como patrocinadores com os Supermercados Daólio e Sempre Unidos, Tapecol Sinasa, Rousselot e Peptan

Serviço

Orquestra Jovem Circuito das Águas (OJCA)

Lançamento do projeto “Tecendo Histórias, Costurando Notas”

Quando: 20 de dezembro, domingo

Horário: 12h

Onde assistir: Canal da OJCA no YouTube

Endereço: https://www.youtube.com/channel/UCyohMf4i4ZanrDQfn9yVfsw

Ficha técnica

Atores

Tililingo – Vinícius Vas

Ludovico – Gabriel Lujan

Maquiagem: Kaique Oliveira

Filmagem, edição e finalização: Red Onion Films

Edição de som: Vinícius Vas

Audiodescrição: Miriam Lalli

Revisão de texto: Vânia Mozer

Direção musical e roteiro: Vivian Almeida

Assistente de produção artística: Eduardo Pavesi

Produção artística, figurino e direção: Juliana Pavesi

Produção executiva: Diego Mozer

Agradecimento

Espaço A Colmeia

Patrocínio: Supermercados Daólio e Sempre Unidos, Tapecol Sinasa, Rousselot e Peptan

Crédito das fotos: Lucas Ribeiro