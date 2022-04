Orquestra Jovem se apresenta com Edu Falaschi e Derico Sciotti

Sob regência do maestro Ricardo Michelino, concerto acontece no dia do aniversário da cidade, 10 de abril, na Lagoa dos Pássaros, a partir das 20h

O dia 10 de abril, data em que o município nogueirense celebra os seus 73 anos de emancipação política, será abrilhantado com uma apresentação que promete entrar para a história da Orquestra Sinfônica Jovem de Artur Nogueira.

Com participação especial do cantor e compositor Edu Falaschi e do saxofonista Derico Sciotti, os músicos do Projeto Retreta interpretarão canções de tirar o fôlego no domingo (10), a partir das 20h, na Lagoa dos Pássaros. A entrada será gratuita.

Sob regência do maestro Ricardo Michelino, a apresentação faz parte das comemorações de aniversário da cidade, e conta com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo, da Corporação Musical 24 de Junho e do Projeto Retreta. Michelino comenta que a orquestra tem se preparado há meses para o concerto, com ensaios todas as semanas.

“Nossos músicos estão comprometidos em homenagear a cidade com música de qualidade. Convidamos toda a população para comemoramos juntos o aniversário de Artur Nogueira, que será brindado com o melhor do Classic Rock Mundial”, disse o regente.

Nesta terça-feira (05), o prefeito Lucas Sia acompanhou os ensaios da orquestra, que também contou com a presença ilustre de Edu Falaschi. “Eu tive a oportunidade de ouvir uma ‘palinha’ do que vai acontecer na grande apresentação. Preparem-se porque vai ser emocionante. Parabéns ao Projeto Retreta, em nome do maestro Ricardo Michelino, pelo excelente trabalho. Que privilégio termos uma orquestra com tamanha grandeza”, enalteceu o chefe do Executivo.

Segundo o secretário de Cultura & Turismo, Renato Carlini, um mega palco foi instalado na Lagoa dos Pássaros para receber os músicos. Com formato concha, o palco conta com uma estrutura de 18×18 metros. No local, também será instalado um telão em LED 9 por 3.

EDU FALASCHI

Eduardo Teixeira da Fonseca Vasconcellos, mais conhecido como Edu Falaschi, é um cantor, compositor e produtor musical brasileiro de renome internacional. Músico desde os 14 anos, Edu já passou por grandes bandas como Mitrium, Venus e Symbols, mas a grande visibilidade veio em 2000, quando assumiu como vocalista e um dos principais compositores da banda Angra, na qual permaneceu até 2012.

O vocalista de renome mundial já se apresentou em alguns dos mais importantes festivais do mundo como Rock in Rio (Brasil), ProgPower (EUA), Gods Of Metal (Itália), Wacken Open Air (Alemanha) e Loud Park (Japão) e tocou em diversos shows e festivais como atração principal no Brasil e no exterior.

“Convidamos a todos para esse grande evento, que resgatará clássicos do rock e pop com a linda Orquestra Jovem de Artur Nogueira”, convidou o músico.

DERICO SCIOTTI

João Frederico Sciotti, mais conhecido como Derico, é um saxofonista, escritor e empresário famoso por suas atuações no talkshow televisivo do apresentador Jô Soares.

Derico atua como solista de orquestra, já tendo atuado com a Orquestra de Câmara OPUS de Belo Horizonte, regida pelo Maestro Leonardo Cunha, com a Orquestra Corporação Musical 24 de Junho (Projeto Retreta) de Artur Nogueira, regida pelo Maestro Ricardo Miquelino e com a Orquestra Filarmônica Bachiana Jovem de São Paulo, regida pelo Maestro João Carlos Martins.

ORQUESTRA JOVEM

A Orquestra Sinfônica Jovem de Artur Nogueira é resultado da parceria entre a Prefeitura Municipal de Artur Nogueira e a Corporação Musical 24 de Junho. Formada por professores, alunos e voluntários, é reconhecida por todo o território nacional, e até mesmo no exterior, como um grupo de excelência e recebe o apoio cultural de diversos artistas tais como:

André Nieri (BRA-USA), Chiquinho Oliveira (SP), Dean Anderson (USA), Derico Sciotti (SP), João Côrtes (RJ), Hudson Cadorini (SP), Leo Gandelman (RJ), Maurício Manieri (SP), Pedro Leonardo (GO), Renato Carlini (SP – Artista Elvis), Myroslava Khomik (UK-USA), Samuel Pompeo (SP), Shawn Klush (USA), Orquestra Spok Frevo (Recife – PE), Pós Dr. Joel Barbosa (UFBA), entre outros.