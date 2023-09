Orquestra Municipal de Santo Antônio de Posse Brilha no Campeonato Estadual Paulista de Fanfarras e Bandas 2023

Da Redação

Foto Divulgação Prefeitura Municipal

A conquista do título e o destaque nas categorias Marcha, Baliza e Pelotão de Bandeiras

Santo Antônio de Posse

A Orquestra Municipal de Metais e Percussão de Santo Antônio de Posse demonstrou seu talento e dedicação no Campeonato Estadual Paulista de Fanfarras e Bandas, realizado na cidade de Amparo, nos dias 16 e 17 de setembro de 2023. Com uma performance excepcional, a orquestra conquistou o título na categoria Concerto, além de alcançar a segunda colocação nas categorias Marcha, Baliza e Pelotão de Bandeiras.

O evento, organizado pela OCIFABAN (Associação Paulista de Fanfarras e Bandas) em parceria com a Prefeitura da Estância de Amparo, reuniu mais de 4 mil espectadores entusiasmados e apresentou um total impressionante de 70 apresentações.

No primeiro dia de competição, sábado, 16 de setembro, o público teve a oportunidade de apreciar 8 apresentações da modalidade Indoor, que foca na dança, tanto em solos quanto em grupos. Além disso, 26 grupos musicais competiram na modalidade Concerto, abrangendo Bandas de Percussão de Concerto, Orquestras de Metais e Percussão, Bandas Musicais, Bandas Sinfônicas e Orquestra Livre Big Bands.

Já no domingo, 17 de setembro, a competição da modalidade Marcha trouxe 36 grupos musicais, incluindo Fanfarras, Bandas de Percussão, Bandas Marciais e Bandas Musicais, para encantar a plateia com suas performances vibrantes.

Todos os participantes do Campeonato Estadual Paulista 2023 foram reconhecidos por seu esforço e paixão pela música, recebendo merecidos troféus. Os dois melhores grupos de cada categoria técnica/etária, ao alcançarem o índice necessário, garantiram uma vaga tão almejada no Campeonato Brasileiro de Bandas e Fanfarras, organizado pela Liga Brasileira de Bandas e Fanfarras – LBF.

O sucesso da Orquestra Municipal de Metais e Percussão de Santo Antônio de Posse no campeonato não seria possível sem o apoio fundamental de várias entidades. O evento contou com o apoio da Liga Brasileira de Bandas e Fanfarras, HS Musical, Adah Percussion e Marcio Luthieria, destacando a importância da colaboração e parcerias no mundo da música.

O Campeonato Estadual Paulista 2023 é uma celebração do talento musical e da dedicação de músicos e grupos de todo o estado de São Paulo, e a Orquestra Municipal de Santo Antônio de Posse brilhau intensamente, demonstrando seu compromisso com a excelência musical e sua paixão por encantar audiências . Parabéns a todos os membros da orquestra por essa conquista notável e por representarem com orgulho Santo Antônio de Posse no cenário musical estadual.