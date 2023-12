Orquestra Sinfônica Jovem prepara concerto de fim de ano em Artur Nogueira

Sob regência de Ricardo Michelino, apresentação gratuita acontece dia 19, na Praça da Fonte/ Coreto, com participação de Derico e Paulo Ricardo

A Orquestra Sinfônica Jovem de Artur Nogueira – da Corporação Musical 24 de Junho, realiza um mega concerto no dia 19 de dezembro, na Praça da Fonte / Coreto. Os músicos interpretarão grandes clássicos nacionais e internacionais e proporcionarão momentos inesquecíveis ao público.

Sob regência do maestro Ricardo Michelino, a apresentação contará com participação especial do músico de renome, Derico Sciotti. “O espetáculo fará uma verdadeira viagem pelo melhor da música. Tocaremos de Vivaldi a Roberto Carlos”, destacou Michelino.

O regente ainda diz que, na segunda parte do show, o convidado Paulo Ricardo vai interpretar a eternizada obra do RPM e as músicas da carreira solo, tudo isso, ao som da orquestra. “Eu e Derico nos reunimos com o prefeito Lucas Sia (PSD), que na ocasião, solicitou que o concerto trouxesse boas músicas e momentos felizes e marcantes para a população e todos que visitarem nosso município”, frisa.

O concerto integra a programação de fim de ano “Natal Encantado no Berço da Amizade”, organizada pela Prefeitura Municipal.

O show está marcado para às 20h, e a entrada será gratuita e aberta ao público.

DERICO E PAULO RICARDO

Reconhecido como um dos maiores expoentes da música brasileira, o saxofonista Derico Sciotti ficou conhecido popularmente por fazer parte do sexteto e apresentações no talkshow do apresentador Jô Soares por várias décadas.

Durante o concerto, o solista interage com o Maestro, tornando a apresentação divertidíssima além do altíssimo nível musical.

Já Paulo Ricardo é cantor e compositor e possui uma carreira sólida no Brasil e no mundo. O artista também é ex vocalista e fundador da famosa Banda RPM. Ele trará ao público uma performance que só é vista nos grandes palcos do Brasil.

A CORPORAÇÃO

Quase centenária, a Corporação Musical 24 de Junho é parceira da Prefeitura de Artur Nogueira em uma iniciativa que muda a vida de milhares de pessoas: o Projeto Retreta.

Fundado em 2010, o Retreta atende jovens, adolescentes e adultos de forma gratuita nas sedes do projeto e da Corporação Musical, e nas escolas municipais. São oferecidas aulas de musicalização, instrumentos musicais e canto coral, com vistas à formação de público e de músicos para as mais diversas formações, bem como a difusão da música como método de propagação de cultura.