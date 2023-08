Os principais desafios da avicultura para redução das condenações da granja ao abatedouro são temas da Conexão Novus, em Recife

“A avicultura do Nordeste tem feito sua parte e contribui para o aumento da oferta de carne de frangos e ovos no país. A região produz mais de 1,3 milhão de toneladas de frangos e quase 9 bilhões de ovos todos os anos, segundo dados consolidados pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). É um resultado bastante expressivo”. A afirmação é de Alessandro Lima, gerente regional de negócios da Novus. A empresa realizou etapa do projeto Conexão Novus, em Recife, exatamente para levar conhecimento e discutir temas relevantes para o aumento da produtividade no Norte e Nordeste.

Destaque à apresentação da profa. Liris Kindlein, da UFRGS, convidada pela Novus para compartilhar com as indústrias avícolas do Nordeste e do Norte estratégias para diminuir as condenações – da granja ao processamento. “A avicultura é uma atividade extremamente profissional e todos os ajustes, por menor que sejam, buscam o melhor resultado em termos de produtividade e qualidade. As indústrias avícolas do NE e N reconhecem a importância desse tema, o que motivou a grande presença de público no evento”, destacou a especialista.

Mais de 50 profissionais de empresas avícolas do Nordeste e do Norte participaram da Conexão Novus, em Recife. “As indústrias da região vieram em peso porque o tema tratado está ligado diretamente ao resultado do negócio. Reduzir condenações contribui para agregar valor à atividade”, disse Juan Luiz, gerente comercial da Novus na América Latina.

Um dos objetivos do projeto Conexão Novus é exatamente levar conhecimento às empresas avícolas e suinícolas de todo o país. “Nosso papel é de parceria com os produtores. Nesse cenário, buscamos temas que interferem no resultado da operação e cuja avaliação possibilita o sucesso dos nossos parceiros”, destaca Kelen, gerente de serviços técnicos de avicultura da Novus.

O evento da Conexão Novus em Recife foi realizado em parceria com a Aliança Rural. “Fico imensamente feliz em participar dessa fértil troca de ideias e conceitos com os avicultores do Nordeste e do Norte. É um acontecimento relevante para a região. Toda discussão é bem-vinda para ajudar a superar as adversidades que interferem na produtividade”, assinalou o diretor Augusto Sousa.

